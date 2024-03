Célpont - El a kezekkel a magyar fejlesztési pénzektől! + videó

Megosztás itt:

Sőt az is megfogalmazódhat az emberben, hogy a baloldal még örülhet is annak, ha nem jön uniós forrás. Egy gazdaságilag nehéz helyzet ugyanis mindig a kormány népszerűségét csökkenti.

Gyurcsány Ferenc egy éve éppen úgy beszélt arról, hogy nem jön a pénz, mintha fixen tudomása lenne erről. Az uniós források azért nem érkeznek, mert Brüsszel egy idő óta már jogállamisági kérdésekhez köti a folyósítást. De honnan kapják az ötletet, hogy miket kellene vizsgálni ehhez? Úgy tűnik, hogy éppen a DK-tól, vagy más ellenzéki pártoktól.

Az látszik, hogy az uniós források hazahozásának a megnehezítését a baloldal eszközként használja ahhoz, hogy nehezebb gazdasági helyzetben legyen az ország, emiatt pedig a magyarok rosszabbul éljenek. Mindezt persze a baloldal felhasználja, vagy felhasználhatja arra, hogy politikai hasznot húzzon belőle. És úgy tűnik, hogy valóban megnehezítik az uniós pénz hazahozatalát, amit maga Gyurcsány is bevallott, sőt kimondta azt is, hogy dolgoznak is hasonlón, mindezt pedig jogi köntösbe öltöztetik.

Nettó hazugságok azok az érvek, amiket Brüsszel elé vittek a baloldali politikusok - reagált a baloldali ellenzék ténykedésére Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Amennyiben pedig megvalósulna a baloldal terve, amely szerint nem a Magyarországnak járó kereten keresztül kerülnének uniós források Magyarországra, hanem az önkormányzatok és civil szervezetek közvetlenül pályázhatnának azokra, akkor mindössze a jelenleg járó nagyjából 40 milliárd eurónak mindössze két százalékát hívhatnánk le

- tette világossá Deutsch Tamás.

Fotó: Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője