Célpont: Egy hamis momentumos vagyonnyilatkozat nyomában

Unokázós csalók, magukat banki ügyintézőnek kiadó online zsebesek, és piti netes tolvajok. Az utóbbi időben tele van az internet olyan bejegyzésekkel, amelyekben arról számolnak be az emberek, hogy bizony percek alatt fosztották ki őket csupán pár kattintás alatt. De ki ilyen hibás? És milyen felismerhető módszerekkel dolgoznak ezen a bűnszervezetek? A Célpont adásából ez is kiderül.

Az oknyomozó stáb ezen kívül megpróbált utánajárni Kassai Dániel, momentumos politikus hamis vagyonnyilatkozatának is.

A kispesti önkormányzaton keresztüli szerződéssel ösztönözhették arra a 18. kerületi politikust, hogy visszalépjen Kunhalmi Ágnes javára.

Az ügyről mindenki tudhatott, a Momentum mégis befogadta Kassai Dánielt. A kispesti LMP adatigényléseket nyújtott be korábban a Kispesti Önkormányzathoz, valamint a korrupcióellenes bizottság is vizsgálatot folytatott. Kassai Dániel először Márki-Zay Péter által irányított Mindenki Magyországa Mozgalom körül lett aktív, később azonban Somody László ex-LMP, ex-párbeszédes momentumos alpolgármester fogadta be a XVIII. kerületi Momentum-frakcióba.

A Célpont teljes adása: