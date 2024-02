Célpont: David Pressman továbbra is helytartóként viselkedik + videó

Megosztás itt:

Az amerikai nagykövet korábban Putyin-pártisággal is vádolta és a Kremlhez hasonlította a magyar kormány működését, volt, hogy azt állította, hogy antiszemita üzenete van a kormány által kihelyezett plakátoknak, a szuverenitásvédelmi törvény miatt is aggódott, sőt még a ferencvárosi szivárványpad másolatával is fotózkodott.

David Pressman amerikai nagykövet ugyan azt állítja, hogy nem avatkozik bele a magyarországi belpolitikai folyamatokba, azonban mégis számos olyan megnyilvánulása van, ami nem erről tesz tanúbizonyságot.

David Pressman a közelmúltban Debrecenbe is ellátogatott és meglátogatta a helyi civilnek mondott szervezeteket, megnézte az épülő akkumulátorgyárat, sőt még az ellenzék által egyfajta szimbólumnak beállított lombkoronasétányt is megtekintette.

Volt azonban egy olyan jelképes hely, ami már nem fért bele a sűrű programjába. 1944-ben az Egyesült Államok légi erejeének bombázásában több mint háromezer debreceni veszítette életét. A város az ő emlékükre épített egy emlékművet, ezt azonban David Pressmannak nem sikerült meglátogatnia.

A magyar belpolitika szereplőit is megosztja Pressman szerepvállalása. Jakab Péter üdvözli a nagykövet tevékenységét, van aki fenntartásokkal kezeli, akad aki elítéli, de van olyan országgyűlési képviselő, aki - úgy tűnik - az erre irányuló kérdést sem akarta értelmezni.

