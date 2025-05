Célpont – Csődközeli állapot és napszemüvegben alvó tiszás képviselő a Fővárosi Közgyűlésen + videó

Megosztás itt:

Felfokozott hangulatban várták sokak, hogy vajon most megjelenik-e Kollár Kinga a fővárosi közgyűlésen. A tippek nagy része a városházán arra ment, hogy nem. Nos, akik így gondolták azok tévedtek. Igaz, nagy ívű beszédekkel nem örvendeztette meg a hallgatóságot. Az pedig már nem is furcsa, hogy Magyar Péterhez hasonlóan a Tisza-frakcióját is önkéntesek lánca igyekezett elzárni a kérdésektől.

A politikust nem csak a Célpont, hanem a kormánypárti frakció is igyekezett faggatni arról, hogy miért is jó az, amit Kollár Kinga és a Tisza pozitívumnak állított be brüsszeli beszédében, vagyis azt, hogy miért eredményes, hogy Magyarországtól visszatartják az uniós forrásokat. A tiszás politikus azonban a közgyűlésen néma maradt, párttársai pedig szintén hallgattak róla is és a párt botrányairól, például az ukrán kémszálról, Tseber Rolandról és Holló Istvánról is.

Teljes riport: