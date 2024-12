Célpont - Bukott szíriai elnököt fogott Magyar Péter + videó

Megosztás itt:

Újabb, de ezúttal veszélyt jelentő poszttal jelentkezett a héten Magyar Péter. Miután megbukott a szíriai elnök, elmenekült az országból. Egy ideig jóformán senki nem tudta, hogy merre vette az irányt Bassár el-Aszad. Magyar Péter azonban ezzel egy időben arról osztott meg bejegyzést, hogy Asszad bukása után egyenesen Budapestre érkezett egy szír repülőgép. A Magyar Hang nyomán Magyar Péter azt közölte, hogy teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett, egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát. Később azonban kiderült, hogy hatalmas álhírről van szó.

Valós veszélyt, akár egy terrortámadás kockázatát is rejtheti Magyar Péter politikai tőkét remélő álhír terjesztése. Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója azt mondta, Bécsben például szírek tízezrei ünnepelték az önkényuralkodó bukását, ennek pedig veszélyes következménye is lehetett volna. Vagyis máris felrajzolta célpontként a terrorizmus térképére hazánkat Magyar Péter álhírterjesztése. Most, amikor az advent miatt egyébként is tömegek vannak az utcán.

A Ripost arról írt, a Magyar Hang és Magyar Péter összejátszva terjeszthették az álhírt. A lap úgy véli, a kamuhírt maga a Tisza Párt elnöke küldhette el a Magyar Hangnak, emellett az is gyanúba keveri a politikust, hogy rajta kívül egyetlen politikai szereplő sem hívta fel a figyelmet az információra.

Magyar Péter közben még mindig ragaszkodik posztjához, hiszen azt azóta sem távolította el és nem is kért bocsánatot álhír terjesztése miatt. Csak sajnos ez nem olyan ártatlan fikció, mint a kémtoll, a mesterséges intelligencia és mindenféle szoftverek. Megadni egy kicsit is a lehetőséget iszlamista terroristáknak, hogy hazánk esetlegesen célponttá változhasson, az nem vicc és nem képzelgés. Az veszélyforrás.