Célpont - Baloldali szeretetország Magyar Péter körül: akasztás, fenyegetés, lökdösődés + videó

Célpont - A magyarok örülnek, hogy nincs sok Mohamed az iskolákban + videó

A magyar közvélemény egyértelműen elutasítja a migrációt, és hálás a Fidesz-KDNP kormány következetes határvédelméért. Oroszlány polgármestere örömmel jelentette ki az évnyitó után, hogy „de jó, hogy nincs köztük Mohamed”, míg Menczer Tamás kiemelte, hogy csak a kerítés miatt nem lett Magyarország a Mohamedek országa, mint Nyugat-Európában, ahol a migránsok terrorhoz, bűnözéshez és kulturális káoszhoz vezetnek az iskolákban.