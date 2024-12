Célpont - Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből egyenesen haza + videó

Megosztás itt:

Nem tud nyugvópontra kerülni az év elején kirobbant újbudai pedofilbotrány. A DK-s László Imre vezette XI. kerületben akkor a lehető legsúlyosabb eset kezdett kirajzolódni. Egy férfit már akkor őrizetbe vettek. Korábban viszont - ahogy mondtuk - öngyilkosságot kísérelt meg, de úgy tudjuk, volt olyan is, hogy a szemét akarta kiszúrni. Feltehetően ezek miatt is helyezték el az Igazságügyi Megfigyelő És Elmegyógyító Intézetben. A bíróság ezt most házi őrizetre változtatta.

Stábunk megtalálta a lakását és megszólaltattuk volna az ügyben, azonban vagy nem tartózkodott otthon, vagy csak nem akart nyilatkozni, mindenesetre nem nyitott ajtót.

Teljes riport: