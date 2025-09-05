Keresés

Célpont

Célpont - Az eltitkolt valódi tervekben a Tisza Párt még Gyurcsányékat is felülmúlta + videó

2025. szeptember 05., péntek 23:30 | HírTV
Célpont Magyar Péter Tisza-csomag

Petschnig Mária Zita közgazdász a közelmúltban arról rántotta le a leplet, hogy hiába hirdet néhány területen áfacsökkentést Magyar Péter, annak bizony megvan az ára és azt szja formájában vissza kell szedni az emberektől.

  • Célpont - Az eltitkolt valódi tervekben a Tisza Párt még Gyurcsányékat is felülmúlta + videó

Szerinte nem csak az a baj, hogy az édesanyáknak könnyebb, hanem az is, ha a nyugdíjasoknak. A közgazdász a 13. havi nyugdíj kifizetését egyenesen nevetségesnek tartja.

Magyar Péter pont azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy semmi köze ehhez. Tagad és próbálja menteni a helyzetet. Az emberei azonban folyton folyvást elszólják magukat. Vagy csak kikotyognak ezt azt az adót érintő elképzeléseikről. Mint például Bódis Kriszta, akinek szent meggyőződése, hogy a családi adókedvezményt azt tűzzel vassal irtani kell.

Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy kiszivárgott etyeki fórumon döntötte romba Magyar Péter védekezését. Arról szavaztatta a híveket, hogy legyen-e progresszív adózás. Mit ad Isten, pont az jött ki, ami az Index dokumentumát igazolja. A botrány kirobbant, Magyar Péter pedig úgy tűnik ismét letiltotta az embereit a nyilatkozatokról.

A tiszás fórumon egyébként szóhoz jutott Tarr Zoltán alelnök is, aki szerint erről nem lehet beszélni. Érdekes ez a dolog, mert ha azt feltételeznénk, hogy adót akarnak csökkenteni, arról nyugodtan beszélnének. Ha nem lehet róla beszélni, az miért is van? Őszinteségi rohamában arról beszélt, hogy eltitkolni igyekeznek adóterveiket. Mégpedig azért, mert akkor megbuknának.

A lényeg az egész Tisza-csomagban, hogy progresszív adózást terveznek, már az átlagjövedelműeknek is jócskán nőne az adója, vagyis csökkenne a fizetése. De erről nem lehet beszélni, mert abba belebuknának. Tiszta őszödi beszéd, csak Gyurcsányék utólag vallották be, a Tisza Párt meg előre jelezte, hogy hazugsággal akarnak választást nyerni.

Monitor - Magyar Péter még a szófordulatait is a miniszterelnöktől lopta + videó

Célpontban a Tisza-csomag + videó

Célpontban a Tisza-csomag + videó

 „Hazudtunk reggel, éjjel meg este”, vagyis gyurcsányi úton a Tisza Párt. Kiszivárgott Magyar Péterék őszödi beszéde. A bulipolitikus hiába csapott roadshow-t a nyáron, nem arről beszélnek, hanem a Tisza-csomagról. Kiderült, adóemelésre készülnek, de erről a választásig hallgatni kell.

