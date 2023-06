Célpont: atomkaland Szibériában

A nyári szünet előtti utolsó adásunkhoz érkeztünk. Hosszú és tartalmas éved volt az idei is a Célpont életében. Az elmúlt hónapokban foglalkoztunk közéleti, belpolitikai és gazdasági témákkal is.

Célpont: Felesleges és selejtes pénzszórás a fővárosban

Négy év telt el azóta, hogy az ország fővárosának vezetését átvette a baloldal. Ez idő alatt Karácsony Gergely jó pár ígéretet tett, sok beruházást elkezdett, egy-kettőt pedig még be is fejezett. Most az vettük végig, hogy ezeket mégis mekkora eredményességgel és hogyan tette.

2023. május 21.