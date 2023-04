Célpont: Antifa-terrorturizmus irányul Magyarországra

Megosztás itt:

A súlyos sérülést elszenvedő sértettet a ruházata miatt támadhatta meg egy csapat külföldi vasárnap hajnalban.

Az áldozat Gábor egy, a 20-as évei végén járó srác, épületgépész technikusként dolgozik egy magyar kisvállalkozásnál; elmondása szerint még sosem volt táppénzen, ezért kissé szokatlan is volt neki az ügyintézés menete – mindenesetre így legalább kézügyében vannak az orvosi papírok, a látlelet a traumatológiáról, a szemészetről és a szájsebészetről is, bennük a ténnyel, hogy április 8-ról 9-re virradó hajnalban az ismert helyszínen ismeretlenek bántalmazták.

Kiderült: arccsonttörést szenvedett, ami alapból nyolc napon túl gyógyuló sérülés; még mindig be van vérezve a jobb szeme és homályosan is lát, ami szintén szokatlan neki, hiszen sosem volt szemüveges, most szemcseppekkel kezeli.

Az elkövetőkről többet egyelőre nem tudni, remélhetőleg a térfigyelő kamerák felvételei segítenek kézre keríteni őket. A fiatalok nem viseltek semmilyen megkülönböztető „antifa”-jelzést, ruhadarabot, de Gábor elképzelhetőnek tartja, hogy már korábban nézegették a tömegben, hogy kibe lehet belekötni ruházatuk alapján.

A kerültben lakók azonban arra panaszkodnak, nemcsak az Antifa-támadásoktól tartanak a kerület ugyanis évek óta rossz irányba halad. Az itt szórakozó külföldiek miatt szinte lakhatatlanná vált a környék.

További témáink:

Mi a három összetevője annak, hogy teljesen komolyan vehetetlen legyél a politikában? Veszítsd el az identitásod, rúgj bele egy vallási közösségbe és persze dörgölőzz a külföldi nagyurakhoz.

Baloldali egyeduralom Pécsett. Hitelből hitelbe és adósságból adósságba. Ez lett a vége a nagy ellenzéki összeborulásnak.

Teljes adás: