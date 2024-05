Célpont - Akkor most ki az úr a háznál? + videó

Megosztás itt:

Már a 2019-es önkormányzati választást követően nem sokkal az látszódott, hogy Gyurcsány Ferenc nem csak az országos baloldalt, de a budapesti politikát is az irányítása alatt akarja tartani. A DK elnöke minden bizonnyal véletlenül volt jelen demonstratív jelleggel a fővárosi közgyűlés alakuló ülésén.

A káderek között feltűnik a Bajnai-Gyurcsány korszak egyik kulcsembere, Kiss Ambrus. A politikust általános főpolgármester-helyettesi székkel ruházta fel Karácsony Gergely. Kiss Ambrus államtitkárként szolgált Bajnai Gordon kormányában.

De ott van tűzközelben Tordai Csaba is. Ő szintén államtitkár volt Bajnai kabinetjében, de a 2000-es években az Igazságügyi Minisztériumban is dolgozott az alkotmányjogi főosztály vezetőjeként. Most éppen Karácsony Gergely jogi főtanácsadója. Állítólag a jóváhagyása nélkül nem készülhet fontos szerződés a városházán.

Karácsony Gerelyék a volt baloldali pénzügyminisztert, Draskovics Tibort is beejtőernyőzték Budapest vezetésébe, legalábbis az egyik legnagyobb cég vezetésébe. Nem máshol, mint a BKK, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának elnöki székében ül. A cég vezérigazgatója pedig az a Walter Katalin, aki levágandó pulykához hasonlította a budapestieket.

Ami biztos: Karácsony Gergely csupa, a Gyurcsány-Bajnai-korszakhoz köthető, sokszor levitézlet, vagy kétes ügyekkel bíró személlyel vette körbe magát a városházán. Ott van Draskovics, Gál J. Zoltán, Kiss Ambrus, vagy Tordai Csaba. És persze mindig van DK-s főpolgármester-helyettes. Meg az is ott van, hogy amikor Gyurcsány Ferenc felszólítja valamire Karácsony Gergelyt, akkor a főpolgármester cselekszik. Szóval, akkor most ki az úr a háznál?