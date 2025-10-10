Célpont – Adatszivárgás a Tisza Párt import applikációjánál + videó

Orbán Viktor: a jó szomszédság érték, a magyarok békét akarnak + videó

Üdv Brüsszelben! Pár sarokra az EU-palotáktól már no-go zóna van + videó

DK Gyurcsány nélkül, mondd mit ér? Úgy néz ki rajt hoz áll a Demokratikus Koalíciós bemutatta 106 jelöltjét. Egy dolog biztos, ezen a listán Gyurcsány Ferenc már nincsen rajta.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

