Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 13. Szombat Kornél napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 07:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Célpont

Célpont - a Tisza-adó sötét titka: gyanús adótervek buktathatják meg a magyar gazdaságot + videó

2025. szeptember 12., péntek 22:30 | Hír TV

A Hír TV Célpont című bűnügyi magazinja leleplezi a Tisza Párt kockázatos adóterveit: a progresszív SZJA, a 25%-os társasági adó és a 40%-os tőkejövedelemadó nemcsak a középosztályt és vállalkozásokat sújtaná, hanem szakértők szerint adócsalási hullámot és gazdasági válságot is előidézhet. Exkluzív részletek a Tisza-adó gyanús hátteréről!

  • Célpont - a Tisza-adó sötét titka: gyanús adótervek buktathatják meg a magyar gazdaságot + videó

További híreink

Brutális árzuhanás szeptemberben: itt a nagy akciólista!

Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek

Vége van! A Wednesday főszereplője otthagyja a sorozatot: felháborító az indoka

Dárdai nem ilyen fogadtatást remélt Berlinben, edzője súlyos döntést hozott

Négy csillagjegy, akire rátalál a szerencse a következő napokban

Horváth Ferenc csapata kiesett a Magyar Kupából, Lipcsei Péter is mosolygott ezen

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Váratlanul meghalt a világ legerősebb embere

Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

További híreink

Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

Komment - Bárki célpont lehet + videó

Komment – Feszültség a stúdióban, hergelés az országjáráson és halálos kimenetelű merénylet a tengerentúlon + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Donald Trump: elfogták a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjét
2
A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után
3
Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó
4
Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek
5
Vezércikk - Trump, Fico, Charlie Kirk mind találkoztak azzal, hogy mit jelent a demokratikus párbeszéd a baloldalon + videó
6
A férfit az apja vette rá, hogy adja fel magát + videó
7
Monitor - FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát + videó
8
Kezében rózsafüzérrel szállt le az Air Force Two-ról Charlie Kirk özvegye + videó
9
Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek
10
Leleplezés: nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó

Legfrissebb híreink

Célpont - A magyarok örülnek, hogy nincs sok Mohamed az iskolákban + videó

Célpont - A magyarok örülnek, hogy nincs sok Mohamed az iskolákban + videó

 A magyar közvélemény egyértelműen elutasítja a migrációt, és hálás a Fidesz-KDNP kormány következetes határvédelméért. Oroszlány polgármestere örömmel jelentette ki az évnyitó után, hogy „de jó, hogy nincs köztük Mohamed”, míg Menczer Tamás kiemelte, hogy csak a kerítés miatt nem lett Magyarország a Mohamedek országa, mint Nyugat-Európában, ahol a migránsok terrorhoz, bűnözéshez és kulturális káoszhoz vezetnek az iskolákban.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Célpont - Baloldali szeretetország Magyar Péter körül: akasztás, fenyegetés, lökdösődés + videó

Célpont - Baloldali szeretetország Magyar Péter körül: akasztás, fenyegetés, lökdösődés + videó

 A Célpont exkluzív riportban tárja fel a Tisza Párt aktivistáinak gyanús fenyegetéseit. Szeptember 7-én Kötcsén halálos fenyegetéssel, akasztással uszítottak a közmédia riportere ellen, miközben egy háromgyermekes anyát is bántalmaztak – a párt elhatárolódik, de a növekvő agresszióhullám, köpködés, lökdösődés, fenyegeti a magyar demokráciát. Szakértők szerint ez nem csak uszítás, hanem potenciális bűncselekmény!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!