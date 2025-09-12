Célpont - a Tisza-adó sötét titka: gyanús adótervek buktathatják meg a magyar gazdaságot + videó
2025. szeptember 12., péntek 22:30
| Hír TV
A Hír TV Célpont című bűnügyi magazinja leleplezi a Tisza Párt kockázatos adóterveit: a progresszív SZJA, a 25%-os társasági adó és a 40%-os tőkejövedelemadó nemcsak a középosztályt és vállalkozásokat sújtaná, hanem szakértők szerint adócsalási hullámot és gazdasági válságot is előidézhet. Exkluzív részletek a Tisza-adó gyanús hátteréről!
A magyar közvélemény egyértelműen elutasítja a migrációt, és hálás a Fidesz-KDNP kormány következetes határvédelméért. Oroszlány polgármestere örömmel jelentette ki az évnyitó után, hogy „de jó, hogy nincs köztük Mohamed”, míg Menczer Tamás kiemelte, hogy csak a kerítés miatt nem lett Magyarország a Mohamedek országa, mint Nyugat-Európában, ahol a migránsok terrorhoz, bűnözéshez és kulturális káoszhoz vezetnek az iskolákban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Célpont exkluzív riportban tárja fel a Tisza Párt aktivistáinak gyanús fenyegetéseit. Szeptember 7-én Kötcsén halálos fenyegetéssel, akasztással uszítottak a közmédia riportere ellen, miközben egy háromgyermekes anyát is bántalmaztak – a párt elhatárolódik, de a növekvő agresszióhullám, köpködés, lökdösődés, fenyegeti a magyar demokráciát. Szakértők szerint ez nem csak uszítás, hanem potenciális bűncselekmény!
A Célpont feltárja a baloldal álságos "demokratikus párbeszédét": Trump merényletkísérleteket élt túl, Fico lövöldözésben sebesült meg, Charlie Kirkot brutálisan meggyilkolták. A radikális baloldal gyűlöletkeltése és erőszaka fenyegeti a konzervatívokat – exkluzív elemzés a politikai agresszió hullámáról!
Petschnig Mária Zita közgazdász a közelmúltban arról rántotta le a leplet, hogy hiába hirdet néhány területen áfacsökkentést Magyar Péter, annak bizony megvan az ára és azt szja formájában vissza kell szedni az emberektől.