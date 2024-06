Célpont - A sikerek receptjei + videó

Megosztás itt:

57 százalékos részvétel mellett győzött a Fidesze június 9-én az önkormányzati és az EP választásokon. Ahogyan az látható és érezhető, a belpolitikai szintér és a erőviszonyok - elsősorban az ellenzéki oldalon - jelentősen átalakult. A balliberális pártok csakúgy mint 2022-ben, most is a sebeiket nyalogatják és annak ellenére, hogy egy új ellenzéki erőnek nevezett politikai formáció bukkant fel,a Fidesz az elért eredményével most is kétharmaddal tudott volna kormányt alakítani. De visszatérve az önkormányzati választásokra.

Mostani adásunkban bemutatunk néhány olyan várost és annak vezetőjét, ahol jelentős sikereket tudott elérni a Fidesz.