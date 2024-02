Célpont: a Rózsadombon fognak urizálni Gyurcsányék

Megosztás itt:

Gyurcsány Ferenc még 2022-ben jelentette be, hogy költözni szeretnének, és most úgy tűnik, meg is találták az ideális lakást. A Magyar Nemzet derítette ki, hogy a Gyurcsány százmilliókból vett egy luxusingatlant a Rózsadombon. A mesés ingatlan a főváros II. kerületének legdrágább részén, a Bimbó úton található.

Korábban Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége amellett állt ki, hogy fizessenek többet azok, akik luxus villákban, kastélyokban urizálnak. A bukott miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy ez hazafias kötelesség, ha többed van, tegyél bele többet a közösbe .

