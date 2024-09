Célpont - A rovarlobbi bevette Brüsszelt + videó

Megosztás itt:

Egy olasz bolognai spagetti, egy német kolbász, egy magyar csirkepaprikás, vagy rovarfehérje? Az utóbbi időben egyre több támadás éri a hagyományos európai, köztük pedig a magyar ételeket és étkezési szokásokat is, ugyanis az európai unióban egyes zöld képviselők szerint gazdaságosabb lenne, ha bizonyos élelmiszereket rovarfehérjével váltanánk ki.

Nyilván ez számos kérdést vet fel, egészségesebb-e, fenntarthatóbb-e és egyáltalán szükségünk van-e erre.

Az európai uniós intézmények és a hozzájuk szorosan kötődő szervezetek kiemelten kezelik a rovarok mezőgazdasági és élelmiszer ipari felhasználását, elsősorban azért, mert szerintük megoldhatja az éhezés elleni küzdelmet és a kisebb ökológiai lábnyommal jár mint a hagyományos mezőgazdasági termelés.

Brüsszelben azt szeretnék, hogy 2025-re, azaz jövőre az állati fehérjéket húsz százalékban rovarfehérjével helyettesítsék az emberi táplálkozásban. Ennek oka lehet az is, hogy a rovarevést népszerűsítő politikusok mögött, komoly lobbi tevékenységgel bíró vállalkozók állnak.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a magyar emberek mennyire nyitottak a rovarfehérjékre, így vásároltunk egy tücsöklisztet tartalmazó proteinszeletet és egy szárított tücsök ropogtatni valót is. Az áruk egyébként meglehetően borsos. Egy protein szelet 900 forintba került, 20g szárított sós karamella ízesítésű tücsök pedig csaknem 3000 forintba. Most pedig tettünk egy próbát és megnéztük mennyire nyitottak ezekre az élelmiszerekre itthon az emberek és kikérjük a véleményüket az új szabályozás tervéről is.