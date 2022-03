Célpont: A módszer ugyanaz, csak a csomagolás változott

Megosztás itt:

A NAV bevetési egységei a TEK-kel közösen még 2021 nyarán 80 helyszínen csapott le egy időben, mert a SYS IT Kft. és az alá tartozó 30 további gazdasági társaság a gyanú szerint 19 milliárd forint értékben bocsátott ki fiktív számlákat.

A Magyar Nemzet megszerezte Fuzik Zsolt vallomásának néhány részletét, amely szerint Horváth Csaba zugló szocialista polgármestere ebben a Múzeum utcai kávézóban vett át több alkalommal vesztegetési pénzeket.

A lap birtokába jutott iratok szerint Zugló szocialista polgármestere miután a kerületi parkolási bevételekből realizált nyereség felét elkérte magának és társának, még három alkalommal hárommillió forintot követelt és kapott külön. Na de Horváth Csaba a kiszivárgott információk szerint nem egyedül vitte a bizniszt, hanem közösen Tóth Csabával Zugló szocialista országgyűlési képviselőjével. Emlékeznek azzal a Tóth Csabával, akit a csúnya rossz sajtó korábban már elővett a parkolási botrány miatt.

Az ügy odáig jutott, hogy az ügyészség nyomozói házkutatást tartottak a zuglói önkormányzaton túl a parkolási ügyekkel foglalkozó Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft.-nél és zugló szocialista polgármesterének, Horváth Csabának az otthonában is.

Farkas Géza szóvivő hangsúlyozta, hogy amennyiben a felhozott vádak bizonyításra kerülnek abban az esetben, akár 8 év szabadságvesztésre is számíthatnak az éríntettek.

Horváth Csaba természetesen mindent tagad és elképzelése sincs arról, hogy a házkutatás milyen eredményre vezethetett. Zugló szocialista polgármestere szerint ráadásul a Fuzik Zsolton elvégzett hazugságvizsgálat is teljesen értelmetlen mivel a poligráf bármikor könnyedén becsapható.

Új arcok, régi motorosok és visszatérők is helyet kaptak tehát az ellenzék közös listáján. Az egyértelműen látszik, hogy a DK a legdominánsabb párt az ellenzék erői között, éppen ezért a legtöbb helyet nekik sikerült kiharcolni. De azokkal is végleg leszámolt Gyurcsány Ferenc pártja, akik valamilyen módon érdekellentétben álltak vele. Így több, korábban meghatározó politikustól is búcsút kell vennünk a ciklus végén.

