Célpont - A magyarok örülnek, hogy nincs sok Mohamed az iskolákban + videó

Márki-Zay tiszásokkal együtt végezne ki kormánypárti politikusokat, ezt Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül – írta meg a Magyar Nemzet.

Célpont - Baloldali szeretetország Magyar Péter körül: akasztás, fenyegetés, lökdösődés + videó

A Célpont exkluzív riportban tárja fel a Tisza Párt aktivistáinak gyanús fenyegetéseit. Szeptember 7-én Kötcsén halálos fenyegetéssel, akasztással uszítottak a közmédia riportere ellen, miközben egy háromgyermekes anyát is bántalmaztak – a párt elhatárolódik, de a növekvő agresszióhullám, köpködés, lökdösődés, fenyegeti a magyar demokráciát. Szakértők szerint ez nem csak uszítás, hanem potenciális bűncselekmény!