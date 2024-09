Célpont - A diszkóbotrány óta egyre vonzóbb a mentelmi jog Magyar Péter számára + videó

Megosztás itt:

Magyar Péter még május 6-án Derecskén mondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát, és a mentelmi jogával nemhogy nem kíván élni, de egyenesen meg akarja szüntetni azt. Mint azóta kiderült, a mandátumát is felvette és mintha a mentelmi jogához fűződő viszonya is megváltozott volna.

Az ügy előzménye az, hogy az EP és önkormányzati választásokat követően Magyar Péter elment ez Ötkertbe, amiről több videófelvétel is készült, a szórakozóhelyről végül pedig biztonsági őrök vezették ki.

A Célpontnak is beszámolt tapasztalatairól az a férfi, akinek a hírek szerint Magyar Péter a kezéből erőszakkal elvette a telefonját, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. Tanúként hallgattak meg egy férfit, akivel összeszólalkozott Magyar Péter. A nevét nem vállaló áldozat részletesen beszélt az ominózus estéről. A férfi állítása szerint Magyar Péter bedobta a telefonját a Dunába, miután felvételeket készített az Ötkertben. Emiatt a kijelentés és sajtómegjelenés miatt érdekes módon nem perelt a politikus. A férfi, pedig akinek a telefonja bánta az estét, azt is állítja, hogy a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk is inzultálta.

