Célpont – A Demokratikus Koalíció új korszaka: Gyurcsány nélkül + videó

Célpont – Adatszivárgás a Tisza Párt import applikációjánál + videó

Az adatokat kizárólag az azonosításhoz és a felhasználói élmény testre szabásához használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk tovább. Vagy mégis? Amerikai segítség, ukrán fejlesztők és több tízezer kiszivárgott adat ismét áll a bál Magyar Péterék körül. A Tisza Világ elnevezésű applikációjuk pedig úgy tűnik tiszavirág életű lett.