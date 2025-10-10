Célpont – A Demokratikus Koalíció új korszaka: Gyurcsány nélkül + videó

Az adatokat kizárólag az azonosításhoz és a felhasználói élmény testre szabásához használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk tovább. Vagy mégis? Amerikai segítség, ukrán fejlesztők és több tízezer kiszivárgott adat ismét áll a bál Magyar Péterék körül. A Tisza Világ elnevezésű applikációjuk pedig úgy tűnik tiszavirág életű lett.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Bolondok a porondon. A miniszterelnök szerint politika és a szórakoztatóipar összekeveredett. Mi pedig csak úgy szórakozásból igyekeztünk értelmezni a dolgot és összeszedtünk egy csokorra valót a holdkóros politikusokból.
2023-ban a nyílt utcára vitték az erőszakot az úgynevezett antifák. A törvény elől menekülnek: az utcákon rejtőzködnek, a bíróságon tagadnak vagy éppen a mentelmi jog mögé bújnak. Hogyan legyünk így biztonságban?