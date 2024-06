Célpont - Több mint 13 ezer pedagógus éves bérét lehetne fedezni a gigabírságból + videó

80 milliárd forint - ekkora büntetést szabott most ki az Európai Unió Magyarországra, amiért a kormány nem engedi be illegális migránsokat. A díj pedig mint valami uzsora kölcsönnél napról napra növekszik. Na, de hogy mire is lenne elég 80 milliárd forint, és miért kaptuk most ezt a rekordösszegű büntetést? Ezt mutatjuk most meg.