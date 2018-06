480 millió ment a kukába – Célpont

Vendetta

Erkölcsi és jogi elégtételt ígért a kormányfő a választások éjszakáján. Orbán Viktor beváltja ígéretét. Jön a Stop Soros, megfigyelhet a rendőrség a jövőben bárkit, bármikor, bárhogy, ja, és a gyülekezési törvényt is szigorítják.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

480 millió ment a kukába

Nyertek 480 milliós uniós forrást, de inkább visszaadták, hogy nehogy a romáknak kelljen költeni. Kerecsenden felzárkóztatták volna a szegényeket, de a képviselő-testület úgy döntött, a szegények csak maradjanak a falú végén, nehogy elriasszák a véletlenül odatévedő turistákat.

Aki NER, az nyer

Majdnem 2000 milliárd forintot vágtak zsebre Orbán Viktor barátai egy év alatt. Se reklám, se pedig referencia nem kellett nekik a zsíros melókhoz, hiszen rájuk szabták a közbeszerzéseket. Vagyis valami mégiscsak kellett. A Jóisten, szerencse és persze Orbán Viktor álmennye. Hogyan csinálják a nagyok?

Mi lesz veled Lázár János?

Blokkolt lézerrel, tolvajozott közmunkásokat és még a bécsi no go zónába is elment rettegve tudósítani. Táskahordozóból miniszter, miniszterből hatalmától megfosztott képviselő. Lázár János felemelkedése és bukása is Orbán Viktor érdeme.

A Célpont június 1-i adása.