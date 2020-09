Budapesti srácok: Újpesten megállt az élet

Az újpesti Zichy utca. Itt található a kerület egyik szelektív hulladékgyűjtő udvara, amely azonban hónapok óta zárva van – derült ki a Hír TV Budapesti srácok című műsorában. Derékig ér a szemét, az áldatlan állapotokat pedig csak fokozza, hogy a telep bejáratán egy mindenféle indoklást nélkülöző üzenetben csupán annyi olvasható, hogy technikai okok miatt zárva tart az udvar.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Rengeteg lakossági bejelentés érkezett már a közterület-felügyelethez és az újpesti polgármesteri hivatalhoz is az ügyben, sokáig mégsem történt előrelépés. A műsorban az is elhangzott, hogy a kerület korábbi fideszes polgármestere, Wintermantel Zsolt nyílt levélben fordult Karácsony Gergely az áldatlan állapotok miatt.

Déri Tibor, a városrész momentumos polgármestere pedig tavaly ősszel azzal kampányolt, hogy ő kosz helyett tisztaságot és rendet fog tartani Újpest utcáin. Ehhez képest a kerületben nem ritkák az út szélén hagyott szemeteszsákok, és egyéb lomok sem, amelyek sokszor a közlekedést is zavarják.

A Zichy utcai szemétlerakatnál a forgatás ideje alatt egy autó többször is feltűnt, és másnap mikor a stáb visszatért a helyszínre, a szemétkupacoknak a hűlt helyét találta. Két hónap, számtalan lakossági panasz és a sajtó feltűnése kellett ahhoz, hogy a többszörösen szemétügy megoldódjon, és megnyíljon a lakossági szelektív hulladékudvar.

A propagandamédiában, illetve a saját felületein Déri Tibor azt mutatja, hogy nagyon pörögnek az események Újpesten, nagyon nagy a tisztaság, vágják a füvet, elszállítják a szemetet, de pont a Zichy utcai eset is azt mutatja, hogy két hónapon keresztül kellett arra várni, hogy egy rendkívül égető probléma, ami akár még fertőzésveszélyt is hordozhatott volna magában megoldódjon

– mutatott rá Ozsváth Kálmán, Újpest kormánypárti önkormányzati képviselője.

Ozsváth Kálmán szerint

amióta Déri Tibor és csapata átvette a kerület vezetését gyakorlatilag leállt az élet a városrészben. A momentumos polgármester csak a látszatra ad, valós intézkedések azonban nem történnek. Hónapok óta az a tapasztalatuk, hogy Újpesten csak folyamatos nyomásgyakorlással lehet elérni bármit is

– emelte ki az önkormányzati képviselő.

A Budapesti srácok stábja szerette volna megtudni a polgármestertől, hogy mi volt a valós ok, miért tartott hetekig zárva a szemétlerakó illetve, hogy miért kellett két hónap ahhoz, hogy reagáljanak a lakossági bejelentésekre, Déri Tibor azonban nem volt bőbeszédű.

A riportban arra is kitértek, hogy a kerület LMP-s alpolgármestere, Kanász-Nagy Máté – aki egyben pártjának társelnöke is – nem időzik túl sokat a kerületben, pedig papíron ő felel Újpest szociális és egészségügyi helyzetéért.

A műsorban szó esett arról is, hogy tovább mélyül a válság a szocialistáknál. De nem mehettek el amellett sem szó nélkül, hogy Kispesten is forrnak az indulatok, hiszen lemondatná az LMP és a Momentum a kerület vagyonkezelőjének vezetőjét. A két párt még aláírásba is kezdett, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Kránitz Krisztiánra.

Teljes adás:

Hír TV