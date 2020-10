Budapesti srácok: Óránként 25 ezer forintért „szakértik” a Lánchíd közbeszerzési dokumentumait

3286 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 71 413-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 65 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1699 főre emelkedett, 17 953-an meggyógyultak. December végén, január elején megjöhet az első adag koronavírus-elleni vakcina, és már január környékén be lehet oltani a krónikus betegeket és a legveszélyeztetettebb csoportot - mondta a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor szerint a mostani adatok alapján áprilisban lehet vége a járványnak. A kormányfő kiemelte: jelenleg kétszer annyi influenza elleni oltás áll rendelkezésre, mint békeidőben, de további 360 ezret rendeltek. Orbán Viktor közölte: büntetni kell azokat, akik nem tartják be a szabályokat. Hétfőtől joga van a rendőrségnek éttermeket, boltokat bezárni, joga van, hogy javaslatot tegyen, és bezárja a sport- és kulturális rendezvényeket. Mintegy 6-8 olyan ígéretes vakcina van, amelynek a tesztelése előrehaladott állapotban van - mondta a SOTE rektora a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Merkely Béla közölte: a Remdesivir nevű gyógyszer nemzetközileg igazoltan meggyorsítja a gyógyulást, ebből pedig van elegendő Magyarországon. Hozzátette: hazánkban már több mint 120-an kapták meg a szert, és az eredmények pozitívak. Október elején országos fogyasztóvédelmi vizsgálat indult, amely azt mutatta ki, hogy egyes cégek nyerészkedni próbáltak a PCR-teszteken - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Újabb felhívást tett közzé a közösségi oldalon a vírustagadók egy csoportja: ebben arra szólították fel az embereket, hogy dobják el a maszkot, mert a koronavírus járvány nem is létezik. Rusvai Miklós virológus arra hívta fel a figyelmet: aki a maszkviselés mellőzését hangoztatja, az veszélynek teszi ki embertársait. Hétfőtől sűríteni kell a busz és villamos járatokat Budapesten - hangsúlyozta a Fidesz budapesti elnöke. Láng Zsolt arra figyelmeztet, hogy az őszi szünet után várhatóan újra többen közlekednek majd a BKV járatain, és a járványhelyzetben mindenkinek lehetővé kell tenni a biztonságos közlekedést. Nincs az átlagosnál nagyobb kockázata az év végi túrázásnak és a szabadidősportoknak, azaz a korcsolyázásnak, a sízésnek - mondta a Magyar Nemzetnek Kollár Lajos, aki az Emmi miniszteri főtanácsadójaként segíti az országos járványügyi védekezést. A kormány támogatja az egyházak szerepvállalását az élet minden területén - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Két igazgatósággal bővül november 1-jétől a Lechner Tudásközpont. Az egyik a jogi igazgatóság, a másik pedig a területi e-közigazgatás fejlesztéséért és üzemeltetéséért felel. Leszámolás lesz, ha 2022-ben nyer az ellenzék. Gyurcsány Ferenc után a Momentum elnöke beszélt arról, hogy szerinte „Fideszteleníteni” kellene a magyar közéletet. Fekete-Győr András a miniszterelnököt és a legfőbb ügyészt is megfenyegette. Az LMP szerint nincs értelme polgárháborús hangulatot szítani. Kormánypárti politikusok arra hívták fel a figyelmet, hogy Fekete-Győr terveit csak törvénytelenül lehetne megvalósítani. Jávor Benedek hazudik, amikor azt állítja, hogy a magyar gazdaság mutatóit jobban lerontotta a járvány, mint az unió gazdaságának átlagát - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Deutsch Tamás hangsúlyozta: komoly nehézségekkel kellett szembenézni a 2020-as évben, de a magyar gazdaság így is jobban teljesített az európai átlagnál. Hozzátette: a Párbeszéd politikusának nem erőssége az igazmondás. A kormány 46 cégnek, kétmilliárd forint értékben nyújt külpiacra jutási támogatást annak érdekében, hogy a világjárvány miatt megüresedő exportpiacokra be tudjanak törni - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány 1,6 milliárd forinttal támogatja a Sick Kft. 8,2 milliárd forintos beruházását - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Második európai gyárát is Magyarországon, Tatabánya mellett építi a dél-koreai Doosan, a beruházás értéke 75 milliárd forint – jelentette be Szijjártó Péter. Az afrikaiak jövője Afrikában van, és „ha nem akarsz alkalmazkodni, egy dolgot tehetsz, nem engeded be őket” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban, annak kapcsán, hogy 3 embert megölt egy késes támadó a nizzai Notre-Dame-bazilikában. A terrortámadások is megmutatták, hogy Európa vezetőinek az álszent jogállamisági viták helyett végre az európai létformát fenyegető támadásokkal kellene foglalkozniuk - írta közösségi oldalán Varga Judit igazságügyi miniszter. Vizsgálják a francia hatóságok, hogy voltak-e bűntársai a nizzai késes támadónak. A 21 éves tunéziai illegális bevándorló felkészült a terrorakcióra, a merényletben használt késen kívül további két kést találtak nála, és két mobiltelefont. Több tízezren tüntettek Bangladesben azt követően, hogy a nizzai merényletre válaszul Emmanuel Macron francia elnök fogadalmat tett: megvédi országa értékeit és a vallás szabadságát. A muzulmán többségű Banglades fővárosában, Dakkában a tüntetők az utcán menetelve a francia termékek bojkottjára szólítottak fel. Az általuk vitt táblákon a „világ legnagyobb terroristájának” nevezték a francia elnököt. A Kurier című lap beszámolója szerint ötven fiatal hatolt be az osztrák főváros Favoriten negyedében található Páduai Szent Antal-templomba. A fiatalok randalíroztak, megrugdosták a gyóntatófülkét és a padokat. Lelőttek a rendőrök egy iszlamista kamaszt, aki Molotov-koktéllal és késsel támadt rájuk a muszlim többségű Tatárföldön - közölte az orosz belügyminisztérium helyi parancsnoksága. A jószomszédi kapcsolat megőrzéséről biztosította egymást Áder János köztársasági elnök és Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök Bécsben. Világszerte már 45 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a járvány halálos áldozatainak száma 1 millió 181 ezer, a gyógyultaké pedig 30,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma 8312-re emelkedett, 173-an haltak meg. Csehországban november 20-áig meghosszabbította a november 3-án lejáró szükségállapotot a képviselőház rendkívüli ülésén. Olaszországban egy nap alatt több mint 31 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak.. Belgium tovább szigorít a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett országos szintű intézkedéseken, vasárnaptól a nem alapvetően szükséges árukat kínáló üzleteknek be kell zárniuk. Moszkvában novemberben megkezdődik az önkéntes jelentkezők tömeges beoltása a Szputnyik V vakcinával a koronavírus ellen - közölte a Rosszija 24 televízióval a moszkvai polgármester-helyettes. Izraelben vasárnaptól kinyithatnak a zsinagógák, legfeljebb tíz imádkozót beengedve egyszerre, de zárva kell maradnia minden olyan üzletnek, amely nem létszükségleti cikkeket árul. Rio de Janeiróban nem rendeznek jövőre utcai karneváli ünnepségeket a koronavírus-járvány miatt. Feszültté vált ismét a helyzet a Donyec-medencei konfliktus övezetében azután, hogy két ukrán katona életét vesztette a Moszkva által támogatott szakadárok támadásai következében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvényjavaslatot nyújtott be a parlamenthez, amelyben az alkotmánybíróság menesztését kezdeményezte a korrupcióellenes ügynökség, a NAZK jogköreinek megnyirbálása miatt - számolt be az Ukrajinszka Pravda. Halálra égett egy ember Banglades északi részén, akit azért gyújtott fel a feldühödött tömeg, mert állítólag megsértette az iszlám szent könyveit egy mecsetben. 7-es erősségű földrengés rázta meg az Égei-tenger medencéjét, kisebb szökőárat váltva ki, Izmirben 12 ember meghalt, 419-en megsérültek - közölte a török katasztrófaelhárítás. A Kepler űrteleszkóp adatainak elemzése szerint a galaxisunkban akár 300 millió potenciálisan lakható bolygó lehet. Mávinform: a vasúttársaság a forgalmasabb vonalakon több kocsival indítja az InterCity vonatokat a kegyeleti ünnepeken várható nagyobb utasforgalom miatt. Halottak napján és előtte, a hétvégén is kiemelten fontos a fertőzések megelőzésére szolgáló szabályok betartása - hívta fel a figyelmet Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A több mint 200 milliárd forintból megújult Rákos-Hatvan vasútvonalnak is köszönhetően eddig példátlan járatbővítést hajtott végre a MÁV Eger és Budapest között - jelentette ki a társaság elnök-vezérigazgatója. Tolatás közben halálra gázolt egy tehergépkocsi egy 76 éves nőt Papkeszin. Jogerősen letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság egy fuvarozó céget működtető férfit, mert a cég egymilliárd forintot is meghaladó útdíjat és emiatt keletkező büntetést nem fizetett meg 2014 és 2019 között. Férfi vízilabda ob I: Debreceni VSE - PannErgy-Miskolc 8:12; Metalcom Szentes - FTC-Telekom Waterpolo 6:21 Jégkorong Erste Liga: UTE - MAC HKB Újbuda 2:1; FTC-Telekom - Dunaújvárosi Acélbikák 5:4 A férfiak mezőnyében Mészáros Krisztofer nyerte az egyéni összetett versenyt a tornászok országos bajnokságán. Székely Zója nyerte a női tornászok egyéni összetett országos bajnokságát. Hatmillió forint pénzbüntetést szabott ki a bajnoki címvédő Ferencvárosra a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága. A klubot az Újpest elleni rangadón tapasztaltak miatt büntették meg.