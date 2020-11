Budapesti srácok: A vállalatok segítséget kérnek, de a főváros inkább terheket adna

„Senkiről sem akarunk lemondani, nekünk minden élet számít" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A magyarok választhatnak a vakcinák közül, de az oltás nem lesz kötelező – jelentette ki a miniszterelnök. Hét vakcina gyártása is nagyon előrehaladott stádiumban van – mondta az Informátor stábjának Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A jövő héten első európai országként Magyarországra érkezhet az orosz oltóanyagminta - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Szegedi és pécsi tudósok vizsgálják, hogy a koronavírus azonos életkorú, azonos egészségi állapotú emberek közül egyeseket miért betegít meg súlyosan, másokat viszont miért nem - mondta a kutatócsoport vezetője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Széll Márta közölte: ha sikerül azonosítani, hogy melyik gén felelős a betegség megállításában, akkor a gyógyításhoz szükséges terápiás kezelést is meg tudják határozni. 5097 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 131 887-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 99 beteg, így az elhunytak száma 2883-ra emelkedett, 29 802-en pedig már meggyógyultak. Mindenkinek személyes felelőssége, hogy védekezzen a fertőzés ellen - hangsúlyozta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: az elkövetkezendő 4-8 napban számítani kell arra, hogy a jelenlegivel megegyező, vagy ennél több pozitív esetet regisztrálnak a járványügyi szakemberek. A napokban hozott járványügyi szabályok betartása döntő hatással lesz a koronavírus-fertőzés terjedésére, ha az emberek betartják őket, a kedvező eredményeket néhány héten belül tapasztalni fogjuk - mondta Kásler Miklós a Magyar Hírlapnak. Szűrőbuszok is segítik a koronavírus-gyanús esetek kiszűrését, ezzel tovább bővül az Országos Mentőszolgálat kapacitása – közölte Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. A Szegedi Tudományegyetem csaknem ötszáz hallgatója jelentkezett a járvány elleni védekezést segítő munkára, szűrési, betegellátási, szállítási vagy adminisztrációs feladatok ellátására - tájékoztatott a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága. A hatékony szellőztetés legnagyobb jelentősége az egészség megőrzésében és visszanyerésében, illetve az életminőség javításában rejlik - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Várhatóan sokan élnek majd az otthonteremtési program januárban induló öt új elemével - közölte Molnár Balázs, a Kopp Mária intézet stratégiai elnökhelyettese. Eredményesek a kormány gazdaságvédelmi intézkedései, a magyar gazdaság 11,3 százalékos növekedést ért el a harmadik negyedévben az előző negyedévi mélyponthoz képest - kommentálta a Pénzügyminisztérium a Központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentését. Öt százalékra csökken a kiszállított ételek áfája a zárvatartás ideje alatt – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Soha nem volt még ilyen gazdaságélénkítő csomag Magyarországon, mint amit a mostani kormány a koronavírus járvány idején állított össze - hangsúlyozta az Innovációs és Technológiai minisztérium parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Schanda Tamás közölte: erről szól az étel házhoz szállítás áfájának 5 százalékra történő csökkentése, a szállodáknak, éttermeknek járó támogatás, a munkabér átvállalás, a járulékfizetési kötelezettség elengedése és a kormány utazást érintő intézkedése is. Gyanúsítás várható az erzsébetvárosi önkormányzat polgármesteri hivatalában elkövetett áramlopás ügyében - írja a Magyar Nemzet. A lapnak a Nemzeti Nyomozóiroda azt írta, hogy feljelentés alapján lopás gyanúja miatt folytatnak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Mátraszentimre megújult temploma legyen a szlovák-magyar megbékélés szimbóluma - szorgalmazta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az épület átadóünnepségén. Az Európai Unióból Szovjetunió lesz, ha elfogadják azt a jogszabályt, amely alapján az EU jogállamisághoz kötné a pénzek kifizetését - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, a németek vezetésével kidolgozott új tervezet valójában nem a jogról, hanem politikáról szól. A kormányfő hangsúlyozta: a magyarok pénzét nem lehet elvenni, a gazdaság működni fog, és a fejlesztések megindulnak. Varga Judit: A magyar kormány határozottan visszautasítja, hogy Brüsszel pénzügyi szankciókkal fenyegesse Magyarországot vagy más tagállamot, amely meg kívánja védeni a házasság és a család intézményét és a társadalomban betöltött kiemelt szerepüket. A világon 52,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 34,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában bezárnak az iskolák, a kisebb üzletek nyitva maradhatnak, de a bevásárlóközpontoknak, ahol sok ember gyűlhet össze, le kell húzniuk a rolót a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Ismét rekordot döntött a koronavírussal igazoltan fertőzöttek napi száma Németországban, 24 óra alatt 23 542 új fertőződést regisztráltak. Az egészségügyi miniszter hatáskörébe került Szerbiában a védőoltások kötelezővé tétele a szerb parlament koronavírus-járvánnyal összefüggésben meghozott döntése szerint. Újabb 30 napra meghosszabbították Romániában a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet. Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, már csaknem 12 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, az aktív betegek száma megközelítette a 270 ezret. Olaszországban az elmúlt 24 órában több mint 40 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Moszkvában a koronavírus-járvány miatt az éttermek és szórakozóhelyek január 15-ig éjjel 11-től reggel 6-ig nem szolgálhatnak ki vendégeket. Izraelben tovább romlott a járványügyi helyzet, az utóbbi hetekben ismét folyamatosan növekszik az új koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Kaliforniában meghaladta az egymilliót a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. Teljes otthonmaradásra szólította fel a lakosságot az Egyesült Államok harmadik legnépesebb városának, Chicagónak a polgármestere a koronavírus-járvány miatt. Joe Biden demokrata párti amerikai elnökjelölt megnyerte a választást a csatatérállamnak számító Arizonában - közölte a helyi média. Több nagyhatalom után Kína is gratulált Joe Biden és Kamala Harris demokrata párti elnök- és alelnökjelölt amerikai elnökválasztáson elért sikeréhez. Megtiltotta az amerikai beruházásokat a kínai hadsereggel kapcsolatban álló kínai cégekbe Donald Trump amerikai elnök. Minszkben életét vesztette egy fiatal férfi, akit egy utcai incidenst követően a központi kerületi belügyi igazgatóság hatósági őrizetéből szállítottak kórházba - közölte a tut.by független fehérorosz hírportál. Az Európai Unió elítélte az fehérorosz hatóságok által alkalmazott erőszakot, amely egy újabb kormányellenes tüntető életét követelte, és további szankciókat helyezett kilátásba a tiltakozások elnyomásáért felelősök ellen. Az Iszlám Állam terrorszervezet harcosai támadást indítottak a szíriai kormányerők állásai ellen a középnyugat-szíriai Hama tartomány sivatagos részeiben, és megöltek tizennégy katonát és kormányhű milicistát. A francia erők végeztek egy dzsihadista parancsnokkal Maliban, aki kapcsolatban állt az al-Kaida nemzetközi terrorszervezettel - jelentette be a francia hadsereg. 39 ember meghalt és 32 eltűnt a Fülöp-szigeteken a Vamco tájfun tombolásában a főváros, Manila közelében - közölték a helyi hatóságok. Túlterheléses támadás érte a koronavírus.gov.hu oldalt - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. A rendőrök 324 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megsértése miatt az elmúlt 24 órában - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Tizennégy millió forint bírságot szabott ki a fővárosi kormányhivatal a Budapesti Közlekedési Központra, mert a társaság úgy értékesített jegyet a repülőtéri járatára április és október között, hogy az a koronavírus-járvány miatt nem is közlekedett. A járványügyi intézkedésekkel összefüggésben a MÁV-Start, a MÁV-Hév és a Volánbusz a novemberben érvényes dolgozói és diákbérletek visszaváltásakor nem számítanak fel kezelési költséget - közölte a MÁV. A közúti áruszállítás zavartalansága érdekében a nehéz tehergépkocsik határozatlan ideig hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a magyar utakon - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A magyar labdarúgó-válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, mivel a pótselejtező döntőjében 2:1-re legyőzte az izlandi csapatot a Puskás Arénában. Férfi vízilabda BL-selejtező: Szolnoki Dózsa - Pays d'Aix (francia) 11:9; Terrassa (spanyol) - OSC 16:15 Férfi vízilabda ob I: Szeged - PannErgy-Miskolci VLC 6:17 Férfi kézilabda NB I: SBS-Eger - Telekom Veszprém 21:40 Max Verstappen, a Ferrari monacói pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Török Nagydíj második szabadedzésén.