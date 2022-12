Varga Mihály: A kormány legfőbb célja az áremelkedések mérséklése

Megosztás itt:

Pezsgőt azért ne bontsunk annak hatására, hogy most a bizottság jóváhagy bizonyos kifizetéseket vagy elenged bizonyos megállapodásokat, ennek, kőkeményen a jövő évben be kell majd vasalni a pénzügyi lábát is, azaz le kell hívnunk a támogatásokat ahhoz, hogy a magyar gazdaság többletforráshoz tudjon jutni.

Mondta a pénzügyminiszter a Bayer Show-ban. Varga Mihály beszélt arról a hitelről is, melyet az Európa Unió vesz fel, hogy pénzt küldjön Ukrajnába. A miniszter úgy fogalmazott: szerinte nem érdemes részt venni közös uniós hitelkefelvételben.

HírTV