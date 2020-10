Szarka Gábor: Azok az SZFE-hallgatók, akik tanulni szeretnének, megkapják erre a lehetőséget

Bayer Zsolt felvetésére, hogy a tanév hivatalosan elkezdődött, ugyanakkor a hallgatók meghirdették az úgynevezett tanköztársaságot, Szarka Gábor elmondta, nem lehet tudni, hogy oktatás zajlik-e az intézmény falain belül.

A kancellár hozzátette, ha a patthelyzet nem oldódik meg, elképzelhető, hogy azok a hallgatók és oktatók, akik dolgozni szeretnének, máshol kapnak erre lehetőséget.

Úgy fogalmazott, abban bíznak, hogy amikor a normalitás átüti a gátat, akkor talán egyre többen fogják belátni, hogy értelmetlen - az általa borzasztónak nevezett - jogtalan állapot fenntartása. A kancellár reményét fejezte ki, hogy lépésről-lépésre kezelni lehet a most fennálló állapotot.

Emlékeztetett, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszer bejelentette, hogy a duplájára emelik az intézmény költségvetését,