Szánthó Miklós: Nem jogállamiság, hanem egy demokrácia meg egy szuverenitás vita zajlik

Továbbra is nyomás alatt tartják Magyarországot a bevándorláspárti erők - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György közölte: az elmúlt időszakban 200%-kal nőtt a migrációs nyomás a magyar határon, ezért a katonai és a rendőri erők az ünnepek alatt megfelelő létszámban biztosítják a határvédelmet is. Biztonsági kockázatot jelentenek az Iszlám Állam Európába visszatérő katonái - mondta Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Levélben köszöntötte a magyarországi zsidóságot hanuka ünnepe alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: „Ahogy minden évben, úgy idén is azt kívánom, hogy a napról napra egyre több világosságot adó hanuka gyertyák fénye emlékeztesse Önöket a hit és összetartozás megtartó és soha el nem fogyó erejére.” A Kereszténydemokrata Néppárt ugyanazt vallja 75 éve, viszont a megfogalmazás korról korra változik, éppen ezért a párt tagjainak feladata, hogy hűségesek legyenek az örök értékekhez és rugalmasak a megfogalmazás tekintetében - mondta a KDNP elnöke. Semjén Zsolt a KDNP megalakulásának 75. évfordulója alkalmából tartott hálaadó szentmisét megelőzően kiemelte: a KDNP egy olyan sajátos párt, amely azért jött létre, hogy az evangéliumot képviselje a politikai életben. Január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Kossuth rádióban. Újabb politikai támadást indított az ellenzék és az ellenzék által előretolt PDSZ-elnök a Nemzeti alaptanterv ellen, most éppen azon keseregnek, hogy szerintük nem fog változni a NAT - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A valóság ezzel szemben az, hogy a kormány a közelmúltban elfogadta a NAT-tal kapcsolatos koncepcionális módosításokat, ezek a módosítások 2020. szeptember 1-jén lépnek életbe. Ötezer cég jelentkezett be kivásként december 20-ig, és ez a szám még jelentősen nőhet. Jövőre ugyanis csökken az adó mértéke, ezért még inkább megéri a kisvállalati adót választani - közölte Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Egy nagy balos átverési kísérlet részei a Lengyelországot és Magyarországot érő jogállamisági kritikák - jelentette ki az Alapjogokért Központ igazgatója a Hír Tv Bayer Show című műsorában. Szánthó Miklós szerint a kritikusok a saját liberális felfogásukat értik jogállamiság alatt. A német biztonsági szervek 9 iszlamista indíttatású terrortámadást akadályoztak meg a legutóbbi nagyszabású merénylet, a 2016-ban a berlini karácsonyi vásáron elkövetett tömeges gázolás óta, ebből kettőt az idén novemberben - írta a Welt am Sonntag. Elemzők szerint a terrorakciók emelkedése összefüggésben áll az Iszlám Állam közel-keleti meggyengülésévével és a radikális szervezet vezetőjének októberi halálával. Al Bagdadi likvidálása miatt a radikálisok egyre gyakrabban buzdítanak a nyugati világban elkövetendő merényletekre. Exit poll: Zoran Milanovic volt horvát kormányfő, a Szociáldemokrata Párt jelöltje és Kolinda Grabar-Kitarovic hivatalban lévő államfő, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség jelöltje jut tovább a horvátországi elnökválasztás második fordulójába. A sztálinista propagandát idézőnek nevezte a lengyel külügyi tárca Vladimir Putyin orosz elnök minapi kijelentését, amelyben kétségbe vonta a Ribbentrop-Molotov paktum, illetve a Szovjetunió szerepét a második világháború kirobbantásában. Moszkva kész kiterjeszteni a hadászati támadófegyverek korlátozásáról megkötött START-3 egyezményt a hiperszonikus Avangard rakétarendszerre és a Szarmat interkontinentális nehézrakétára is - közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A török parlament jóváhagyta az átfogó biztonsági és katonai együttműködésről szóló megállapodást a nemzetközileg elismert líbiai egységkormánnyal. Mintegy 25 ezer ember menekült el az utóbbi két napban a szíriai kormányerők offenzívája elől a török határhoz a felkelők utolsó fellegvárának számító Idlíb tartományból. Az európai országok meg fogják érezni az újabb migránshullámot, ha a szíriai kormányerők a felkelők utolsó fellegvárának számító, északnyugati Idlíb tartományban nem állítják le az offenzívát - figyelmeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnök. Az előzetes eredmény szerint a hivatalban lévő Asraf Gáni államfő megszerezte a voksok 50,6 százalékát a szeptemberben tartott elnökválasztáson Afganisztánban. Evo Morales lemondatott bolíviai elnök pártja december 29-én vezetőségi tanácskozást tart Buenos Airesben az előrehozott parlamenti és elnökválasztásokon induló jelöltekről. Észak-Korea védelmi képességeinek növelését vitatta meg a Koreai Munkapárt központi katonai bizottságának kibővített gyűlése Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részvételével - közölte a KCNA állami hírügynökség. Egy pakisztáni terrorellenes bíróság kötél általi halálra ítélt egy istenkáromlással vádolt liberális volt egyetemi oktatót. Tombolt az Elsa szélvihar Nyugat-Európában - Spanyolországban és Portugáliában nyolc ember halt meg, Franciaországban egy ember eltűnt. Ítéletidő tombolt egész Olaszországban - ismét víz öntötte el a velencei Szent Márk teret. 21-en meghaltak és sokan megsérültek a kelet-guatemalai Gualán térségében egy távolsági busz és egy kamion ütközésében. Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették be a helyi hatóságok. 13 ember megsebesült egy chicagói házibulin kitört lövöldözésben – közölte a helyi rendőrség. Kigyulladt egy háromszintes épület Las Vegas-ban - 6-an életüket vesztették, 13-an megsérültek. Leállította a Tesco a karácsonyi üdvözlőlapok kínai gyártását, miután egy sajtóbeszámoló szerint a kártyákat a gyártó egy sanghaji börtönben, külföldi rabokkal csomagoltatja. A brit kiskereskedelmi üzletlánc tiltja beszállítóinak rabmunka igénybevételét. Sikeresen földet ért a Boeing Starliner tesztűrhajója az új-mexikói sivatagban - közölte az amerikai űrhajózásai hivatal. Rendkívül erős volt a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon, balesetek, több kilométeres torlódások lassították a forgalmat – közölte az utinform. Változik a vonatok és a Volán-járatok közlekedési rendje az ünnepi időszakban. A MÁV december 23-án a pénteki, 24-én a szombati, 25-től 28-ig az ünnepnapi, 29-én a vasárnapi rend szerint közlekedteti a vonatokat. Osztrák jégkorongliga: EC-KAC (osztrák) - Hydro Fehérvár AV19 1:2 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék - MHK 32 Liptovsky Mikulás (szlovák) 3:2; HK Dukla Michalovce (szlovák) - MAC Újbuda 5:2 Férfi kosárlabda NB I: OSE Lions - KTE-Duna Aszfalt 67:66; Sopron KC - Naturtex-SZTE-Szedeák 94:70 Női kosárlabda NB I: Aluinvent DVTK - TFSE-MTK 85:74 A norvég Henrik Kristoffersen nyerte meg óriás-műlesiklásban a férfi alpesi sízők világkupa-sorozatának versenyét az olaszországi Alta Badiában.