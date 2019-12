Schmidt Mária: Minden mozgásban van, minden megváltozott

Mintegy 5 százalékkal bővült a magyar gazdaság 2019-ben - jelentette ki az államháztartásért felelős államtitkár. Banai Péter Benő kiemelte: 2010-hez képest 800 ezerrel többen dolgoznak ma a gazdaságban, jelentősen nőttek a bérek, és kedvező folyamatok mentek végbe a beruházások területén is. Az államtitkár elmondta: az Európai Unió gazdaságának lassulása és a világgazdasági kockázatok miatt a Pénzügyminisztérium 2020 első felében újabb gazdaságvédelmi akciótervet terjeszt a kormány elé. Az Állami számvevőszék célja, hogy mindenhova eljusson és feltárja a kockázatokat – közölte Domokos László. Az Állami Számvevőszék elnöke kiemelte: ellenőrzéseikkel, elemzéseikkel és javaslataikkal hozzájárultak a közpénzügyek fejlesztéséhez 2019-ben. Idén több mint 60 százalékkal növelték az ellenőrzött szervezetek számát. A vidéknek és a városnak egy szerves egységet kell alkotnia a 21. században is - mondta az agrárminiszter a Hír Tv A Nyolcas című műsorában. Nagy István szerint ki kell küszöbölni azokat a hibákat, amelyeket az agráriumban vétettek a rendszerváltás előtt és ezt követően is. Ott győzött a balliberális ellenzék az önkormányzati választáson, ahol a legjómódúbb emberek élnek - mondta a Terror Háza Múzeum főigazgatója a Hír Tv Bayer show című műsorában. Schmidt Mária szerint az látható, hogy a baloldali ideológiák teljesen elvesztették a funkciójukat, hiszen a szocializmusról már nem beszélnek, a munkásosztályt pedig elárulták. Petárdastopot kérnek szilveszterre az állatvédők az óévbúcsúztatáskor használt pirotechnikai eszközök erős hang- és fényhatásai miatt - közölte az Orpheus Állatvédő Egyesület. Az LMP törvénymódosító javaslatot nyújt be a petárdázás és a pirotechnikai eszközök betiltásáért. A németek többsége szerint környezetvédelmi és biztonsági okokból be kell tiltani a szilveszteri tűzijátékozást és petárdázást - mutatta ki egy felmérés. Ausztriában 1,7 millió olyan ember él, aki más országban született; ez az osztrák lakosságnak csaknem egyötöde – derül ki az Osztrák Integrációs Alap statisztikájából. A felmérés rámutat: a bevándorlók - az osztrákokkal szemben - a nagyvárosokat részesítik előnyben, ennek következménye, hogy tízből négy bécsi lakos migrációs hátterű, ez közel 700 ezer külföldit jelent az osztrák fővárosban. Az egész városra kiterjesztené a fegyverviselési tilalmat Bécs polgármestere. A politikus minden olyan eszköz birtoklását szankcionálná, amely alkalmas erőszakos cselekmények elkövetésére. Kikötési engedélyt kapott Olaszországtól a migránsokat szállító, Alan Kurdi nevű német hajó. 33 bevándorlót szállított partra a spanyol partiőrség, az észak-afrikai spanyol enklávéba, Melilla kikötőjébe. Harmincegy migránst mentett ki két sodródó csónakból a La Manche csatornán a francia parti őrség. Engedményeket ajánlott a francia kormány a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakozó balettművészeknek, akiknek sztrájkja már több mint nyolcmillió euró veszteséget okozott. Az orosz elnök tudatosan hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett kijelentésekkel Vlagyimir Putyin Moszkva jelenlegi problémáit akarja elfedni – közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Vlagyimir Putyin orosz elnök köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek telefonbeszélgetésük alkalmával a hírszerzési csatornákon továbbított információért, amely terrorcselekmények megelőzésében segített - közölte a Kreml sajtószolgálata. A klímaváltozás elleni küzdelem erőfeszítéseit állítják idén a New York-i Times Square újévi ünnepségének középpontjába, természettudományokat oktató tanárok és diákok fogják megnyomni a híres kristálygömb gombját, és visszaszámolni az új évre. Újabb fogolycserét hajtottak végre a kijevi kormány és a Donyec-medencei szakadárok a kelet-ukrajnai frontvonal mentén lévő Majorszke ellenőrző pontnál. Két halálos áldozatot és egy sebesültet követelő lövöldözés volt egy texasi templomban - jelentette az amerikai Fox televízió. Elfogták a New York-i rendőrök azt az ámokfutót, aki egy Hanukát ünneplő zsidó társaságra rontott rá és késével megsebesített öt embert. Ki kell irtani az antiszemitizmus ördögi sorscsapását - reagált Donald Trump amerikai elnök a Twitteren a New York államban egy rabbi otthonában elkövetett késeléses merényletre. Másfél év börtönre ítélt egy humoristát az iszlám vallás megsértése miatt a Hamász palesztin radikális iszlamista szervezet egyik katonai bírósága a Gázai övezetben. 88 embert vettek őrizetbe az utóbbi napokban Szaúd-Arábiában zaklatás, illetve mintegy százhúszat az illem- és öltözködési szabályok megsértése miatt. Lavinában öten vesztették életüket a hétvégén a síelők és túrázok által közkedvelt észak-olaszországi Dolomitokban és a Svájci Alpokban. Lezuhant egy kisrepülőgép röviddel felszállás után Louisiana államban, öten meghaltak - közölte Tony Molinaro, az amerikai repülésügyi hatóság szóvivője. A szerb rendőrség épségben megtalálta azt a 12 éves kislányt, akit tíz nappal ezelőtt rabolt el egy pedofíliáért elítélt férfi - jelentették belgrádi hírportálok. Bár már 260 ezren aláírták a felhívást a bozóttüzek övezte Sydney újévköszöntő tűzijátékának lemondására, az ausztrál nagyváros illetékesei közölték, hogy megtartják a látványos rendezvényt. Vonat gázolt halálra egy férfit Adácson - közölte Kovács Nikoletta, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője. Villanyoszlopnak ütközött egy autós a 8305-ös úton, Gecse közelében, egy ember életét vesztette. Befejezte pályafutását Kassai Viktor futballbíró, aki 2008-ban olimpiai, 2011-ben pedig Bajnokok Ligája-döntőt vezetett. Női kézilabda NB I: Az Érd magabiztosan, 35:25-re legyőzte a vendég Alba Fehérvárt. Elveszítette veretlenségét a Ferencváros a női kézilabda NB I-ben, mivel hazai pályán 28:27-re kikapott a címvédő Győrtől. Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában.