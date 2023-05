Schmidt Mária: Már a vizsgálat előtt megírta az eredményt az EU-s delegáció

Csak álca az EU-s pénzek felhasználását ellenőrző uniós képviselőcsoport magyarországi vizsgálódása. Politikai boszorkányüldözést folytatnak hazánk ellen - jelentette ki a Terror Háza Múzeum főigazgatója. Schmidt Mária szerint a DK-s Rónai Sándort és a momentumos Cseh Katalint is magába foglaló delegáció a jelentést már előre megírta.

Ezt már mi ismerjük, tehát már rég meg van írva az eredmény, meg a jelentés, tehát ez csak, ez alibi lenne. Miért fárasztanák magukat különben. És biztos igaz ez Cseh Katkára is. Ő is biztos szeret itt tartózkodni néha, így átmenetileg. Tehát, egyébként meg azért az vicces egyébként, hogy az Európai Unióból jönnek ide a korrupciót vizsgálni, mikor azért otthon is lenne azért mivel foglalkozni