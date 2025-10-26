Keresés

2025. 10. 26. Vasárnap
Bayer show

Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

2025. október 26., vasárnap 22:00 | Hír TV
Békemenet Schmidt Mária Bayer Show Tisza Párt

Nyugat-Európában azt már megtanulták, hogy a volt gyarmatokról származó embereket nem szabad lenézni, Kelet-Európát viszont továbbra is lenézik - mondta a Bayer Show-ban Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

