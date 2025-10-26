Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi a gyűléseit, mint a Fidesz

Ruszin-Szendi Romulusz újra megmutatta, hogy milyen irányba halad a Tisza + videó

Minden idők legnagyobb Békemenetét tartották meg a héten Budapesten. A témáról a Sajtóklub vendégei: Gajdics Ottó, Néző László, Huth Gergely is elmondták véleményüket. Műsorvezető: Bayer Zsolt.

Békemenet a háború ellen, nemzeti menet - lényegében Orbánék ellen. Uniós csúcs Ukrajnáért, lesz-e békecsúcs Budapesten? Ki hogy látta a csütörtöki eseményeket? Ezekre a kérdésekre is válaszoltak a Csörte vendégei: Gajdics Ottó, Szőcs László, Nagy Attila Tibor és Fodor Gábor.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó Miközben a hét híre az volt, hogy közeljövőben békecsúcsot tart Budapesten az amerikai és az orosz elnök, addig Brüsszel bemutatta azt a tervet, miszerint egész Európának át kell állnia hadigazdálkodásra. A témában Dömötör Csabát, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét kérdezte Bayer Zsolt a Bayer show-ban.

Kósa Lajos: Az ukránoknak nem szeretném megadni az adataimat + videó A Tisza Párt adatszivárgási ügye is szóba került a Bayer Show-ban, ahol a témáról Kósa Lajost, a Fidesz alelnökét kérdezte Bayer Zsolt.