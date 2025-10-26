Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

Nyugat-Európában azt már megtanulták, hogy a volt gyarmatokról származó embereket nem szabad lenézni, Kelet-Európát viszont továbbra is lenézik - mondta a Bayer Show-ban Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója.
Békemenet a háború ellen, nemzeti menet - lényegében Orbánék ellen. Uniós csúcs Ukrajnáért, lesz-e békecsúcs Budapesten? Ki hogy látta a csütörtöki eseményeket? Ezekre a kérdésekre is válaszoltak a Csörte vendégei: Gajdics Ottó, Szőcs László, Nagy Attila Tibor és Fodor Gábor.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Miközben a hét híre az volt, hogy közeljövőben békecsúcsot tart Budapesten az amerikai és az orosz elnök, addig Brüsszel bemutatta azt a tervet, miszerint egész Európának át kell állnia hadigazdálkodásra. A témában Dömötör Csabát, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét kérdezte Bayer Zsolt a Bayer show-ban.
Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt is veszélyes a magyar emberek biztonságára – erről a honvédelmi miniszter beszélt a Bayer show-ban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a volt vezérkari főnök méltatlanná vált a katonaságra.