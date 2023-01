Schmidt Mária fenntartja korábbi állítását Németországról

Annalena Baerbock német külügyminiszter az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén kulcsfontosságúnak nevezte, hogy közösen cselekedjünk, és ne egymást hibáztassuk Európában, mert nem egymással, hanem Oroszországgal állunk háborúban .

Schmidt Mária emlékéztetett,

Németország a XX. században kétszer háborúzott Ororszország ellen, nem sok sikerrel és ezekbe a háborúkban egész Európát és a világot is belerántották. Jó lenne, ha ez harmadszor nem történne meg.

A történész rámutatott,

- tette fel a kérdést.

Elmondta, korábban azért mondta, hogy Némeország nem létezik , mert - emelte ki - mert,

lehet, hogy még ott van, lehet, hogy még van gazdasági ereje, kormánya. De, milyen szuverén döntése van egy német kancellárnak, amikor azt mondja, ha a többiek is szállítanak, akkor mi is szállítunk (...) továbbra is fenntartom azt, hogy sem szellemi, sem erkölcsi értelemben, sem pedig a szuverenitás értelmében nem látni, hogy létezne Németország.