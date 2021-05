Schiffer András: A műanyag identitás buboréka

1145 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 791 709 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 602 főre emelkedett. Már 4 millió 288 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 488 ezren a második adagot is megkapták. Napról napra javulnak a járványügyi adatok, csökken az elhunytak és kórházban kezeltek, lélegeztetésre szorulók száma, de ez nem jelenti azt, hogy vége van a járványnak - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a közmédiának. A személyes felelősség fontosságát hangsúlyozva biztatott mindenkit a koronavírus elleni védőoltásra Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalán. A Sinopharm-vakcina használatával az egész világon megállítható lehet a járvány - hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádióban. Merkely Béla emlékeztetett: világszerte több mint 400 millió adagot adtak el ebből az oltóanyagból, és 250 milliót már fel is használtak, a klinikai hatékonysága pedig egyértelműen látható. Semmiféle veszéllyel nem jár a 16-18 éves korosztály Pfizerrel való beoltása - jelentette ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című videosorozatban. Holnaptól visszatérnek a felső tagozatosok és a középiskolások is a jelenléti oktatáshoz - jelentette be a köznevelésért felelős államtitkár. Karácsony Gergely főpolgármester bemutatta a Magyar Önkormányzatok Szövetsége alternatív tervét az uniós helyreállítási alap forrásainak felhasználásáról. A versenyképesség növelésére irányuló újabb támogatási programot indít a kormány 30 milliárd forint értékben - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán. ITM: továbbra is pályázhatnak a legfeljebb havi 40 ezer forintos bölcsődei támogatásra a kisgyermekes szülők. Az országos szinten rendelkezésre álló közel 8 milliárd forintos keret összesen akár 7 ezer kismamát segíthet visszatérni a munka világába. A jólét, a biztonság és versenyképesség érdekében szükség van az európai egységre, azonban ez nem jelenthet uniformizációt - mondta Trócsányi László a Kossuth Rádióban. Megkezdődött az Európa jövőjéről folytatott konferencia az EU szervezésében. Trócsányi László fideszes EP-képviselő a konferenciával összefüggésben kiadott közleményében azt hangsúlyozta: cél az erős tagállamok versenyképes Európájának megteremtése. Az ukrán biztonsági szolgálat felderítette az ortodox húsvét vasárnapján Beregszászon történt magyarellenes provokáció feltételezett elkövetőit. A világon 157,3 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió, a gyógyultaké pedig 93,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság meg nem újította meg az AstraZenecával júniusban lejáró szerződését - közölte Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos. Horvátországban már minden negyedik ember megkapta az első védőoltást a koronavírus ellen - közölte az ország közegészségügyi intézete. Ukrajnában vasárnapra kevesebb mint öt és fél ezer, a megelőző napinál mintegy 3300-zal kevesebb új koronavírusos beteget és kétszáz alatti elhunytat jegyeztek fel. Csökkent az új koronavírussal fertőzöttek napi száma Szerbiában, kevesebben vannak kórházban és lélegeztetőgépen is - közölte a szerb közszolgálati televízió. Spanyolország több nagyvárosában fiatalok tömege ünnepelte az utcákon vasárnap hajnalig tartó bulizással az éjszakai kijárási tilalommal és utazási korlátozásokkal járó, féléve tartó szükségállapot megszűnését. Izrael minden települése „zöld” járványügyi szempontból, már nincsenek erősen fertőzött piros, közepesen fertőzött narancssárga, vagy enyhén fertőzött sárga színnel jelölt falvak és városok az országban. A járványkorlátozások fokozatos feloldására kezdeményez népszavazást Matteo Salvini a kormánypárt Liga vezetője, miközben ellenzékben maradt szövetségese Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek elnöke szintén kormányzásra készül. Több mint ezerkétszáz illegális bevándorló érkezett a dél-olaszországi Lampedusa szigetre vasárnap kilenc különböző hajóval és csónakkal - közölte Salvatore Martello lampedusai polgármester. Több tízezren vonultak fel vasárnap több mint 150 francia városban azt követelve, hogy Emmanuel Macron államfő korábbi ígéretének megfelelően kerüljön bele a francia alkotmányba a környezeti értékek megőrzése és a klímavédelem. Nincs bocsánat azok számára, akik a második világháború tanulságait elfelejtve ismét agresszív terveket szőnek - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a nácizmus felett aratott győzelem 76. évfordulója alkalmából. Csehország legalább egymilliárd korona (14 milliárd forint) kártérítést fog követelni Oroszországtól a vrbeticei lőszeraktárakban történt robbanások okozta károkért - közölte Alena Schillerová cseh kormányfőhelyettes, pénzügyminiszter. Jelentősen emelkedett a Kabul nyugati részén, egy iskola közelében elkövetett robbantásos merénylet áldozatainak száma vasárnapra, és az is kiderült, hogy a halottak többsége fiatal lány. Mintegy kilencven palesztin sebesült meg az izraeli biztonsági erőkkel való összecsapásokban szombat éjszaka Jeruzsálemben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Többfrontos háborút szimuláló, egy hónapig tartó, nagyszabású hadgyakorlatba kezdett az izraeli hadsereg - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. A jeruzsálemi összecsapások befejezését, azonnali „testvéri” megoldást sürgetett a katolikus egyházfő mai beszédében, miután a városban éjszaka mintegy kilencven palesztin sebesült meg az izraeli biztonsági erőkkel való összecsapásokban. Milliókat lopott a MÁV jegykiadó automatáiból egy sződi férfi, akit nagyobb értékre, üzletszerűen elkövetett lopással gyanúsítanak. Női röplabda Eb-selejtező: Magyarország-Dánia 3:0 Férfi röplabda Eb-selejtező: Portugália-Magyarország 3:0 A második számú európai kupasorozat négyes döntőjére címvédőként érkezett Siófok KC 36:31-re kikapott a francia Nantes Atlantique HB csapatától a női kézilabda Európa-liga vasárnapi döntőjében. Férfi kézilabda NB I: Veszprémi KKFT-Balatonfüredi KSE 31:38 Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - Budafoki MTE 5:0; Diósgyőri VTK-MOL Fehérvár FC 0:4; Kisvárda Master Good-Paksi FC 5:1 Az SH-ITB Budaörsi SC ezüstérmet szerzett a női asztalitenisz Európa-kupában, miután az újvidéki döntő torna fináléjában óriási csatában 3:2-re kikapott a francia Saint-Denis csapatától. A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat.