Rákay Philip: A baloldal tálcán kínálná Magyarországot és értékeit

4 469 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 428 599 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 72 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 974 főre emelkedett. A védőoltás jelenti az egyetlen lehetséges védelmet a koronavírus-járvány ellen - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök azt követően, hogy megkapta a kínai Sinopharm-vakcinát. Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta, hogy az oltást külön javasolta Orbán Viktor miniszterelnöknek. Fontosnak nevezte, hogy a kormányfő példát mutasson a lakosságnak, így minél többen éljenek az oltás felvételének lehetőségével. Minél több embernek akarják beadni az első koronavírus elleni oltást, ezért változik a Pfizer-Biontech és az AstraZeneca vakcinája esetében a második oltás időpontja - közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Minél többen oltatják be magukat, annál kisebb az esélye, hogy újabb koronavírus-mutánsok keletkezzenek - mondta Rusvai Miklós víruskutató. Külön díjazást kapnak azok a háziorvosi szolgáltatók, amelyeket szabad- vagy munkaszüneti napon járványügyi feladat ellátására köteleztek. 6,4 milliárd forintot biztosít a kormány a hétvégén is oltó háziorvosok számára - közölte az Emberi Erőforrások Minisztere. Kásler Miklós elmondta: jelenleg több mint ötezer oltópontként kijelölt háziorvosi rendelőben zajlanak az oltások. Egy teljes munkaszüneti napra a kiegészítő díjazás összege 80 ezer, fél napra 40 ezer forint lesz. A baloldali pártok nyilatkozatai abba az irányba mutatnak, hogy elbizonytalanítsák az embereket a járványhelyzet kellős közepén az oltásokkal és a védelmi intézkedésekkel kapcsolatban - mondta Kocsis Máté a Kossuth rádióban. A baloldal, élükön Gyurcsány Ferenc pártjával tudatosan félrevezeti a közvéleményt. A járvány kezdete óta folyamatosan hazudnak és álhíreket terjesztenek - jelentette ki a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán közölte: Magyarország - lakosságarányosan - az EU beszerzési rendszerén keresztül a jelenleg rendelkezésre álló összes vakcinákat megrendelte erre a félévre. Ez azt jelenti, hogy 20 millió adag vakcinát rendeltek az Európai Unióból. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és Karácsony Gergely főpolgármester vakcinaügyben tisztességtelen politikát folytat - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint a DK és a főpolgármester oltásügyben szándékosan megtéveszti az embereket, amit a baloldali lakájmédia készséggel és kritikátlanul kiszolgál. A harmadik világháború már javában zajlik, csak nem fegyverekkel - mondta Rákay Philip a Bayer show című műsorunkban. A kommunikációs- és médiaszakember szerint a 2022-es választás nem Orbán Viktorról és Gyurcsány Ferencről fog szólni. Rákay Philip hangsúlyozta: a tét sokkal nagyobb, Magyarország vagy életben marad a saját kultúrájával és értékeivel együtt, vagy a nyugati, globális nagyhatalmak parancsára fog tovább működni. Eddig 150 milliárd forint kamatot fizetett ki az állam a Magyar Állampapír Pluszban tartott befektetések után, továbbra is ez a legnépszerűbb befektetések egyike, amit még a koronavírus-válság sem tudott felülírni - mondta Tállai András államtitkár. Végső fázisába érkezett Magyarország eddigi legnagyobb külföldi fejlesztési programja Ugandában - tudatta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: a program részeként magyar vállalatok egy 1,5 milliárd forint értékű projektet fognak megvalósítani az ugandai bank- és privát szektor informatikai védelmének fokozása érdekében. Manfred Weberéknek a járvány idején az EPP-képviselőcsoport szabályainak felülvizsgálata a legsürgetőbb feladat - közölte Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint nehéz megérteni és elfogadni ezt. Orbán Viktor levelet írt Manfred Webernek, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének, melyben jelezte, hogy a tervezett alapszabály-módosítás elfogadása esetén a Fidesz kilép a néppárti frakcióból. A világon 113,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma több mint 2,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Uniónak fel kell gyorsítania a koronavírus-oltóanyag beszerzési eljárásokat - mondta Bojana Beovic, a Szlovén Orvosi Kamara elnöke. Az egymillió lakosra jutó újraoltások arányát tekintve Szerbia minden más európai országot megelőzött, világszinten a negyedik helyen áll - közölte a szerb kormány a legfrissebb oltási adatok alapján. Meghaladta a 20 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-Britanniában - jelentette be Matt Hancock egészségügyi miniszter. Az adatok a koronavírus-fertőzések és a halálozások számának meredek csökkenését mutatják. A tervezettnél lassabban, és további korlátozással nyithatják meg a vendéglőket és kávéházakat Izraelben, ha az országban tovább nő a koronavírus-járvány terjedését jelző fertőzési ráta - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Tizennyolc embert agyonlőtt, sokakat pedig megsebesített a mianmari rendőrség a tüntetések oszlatásakor - erősítette meg az ENSZ emberi jogi irodája. A Mario Draghi vezette kormány első két hete a jobboldalnak kedvezett az olasz sajtóban közölt felmérések szerint. 92 éves korában elhunyt Olsavszky Éva Kossuth-díjas színművész. Mellkason szúrta egy 46 éves férfi lakótársát Vecsésen, a 36 éves áldozat életveszélyes sérülést szenvedett - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Hétfőtől kötelező az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A hétvégén érkezett hidegfront hatására országszerte csökkent a légszennyezettség. Óvatosságra inti a túrázókat az Agrárminisztérium a vaddisznók ellési időszaka miatt. Fucsovics Márton főtáblára jutott a rotterdami keménypályás férfi tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában is győzött. Labdarúgó NB I: Paksi FC - Újpest FC 1:3; ZTE FC - MOL Fehérvár FC 0:2 Női kosárlabda Magyar Kupa, döntő: Sopron Basket - Aluinvent DVTK Miskolc 79:56 A Szekszárd szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda Magyar Kupában, mivel a helyosztón legyőzte a PEAC-Pécset. Női kézilabda NB I: Motherson Mosonmagyaróvári KC - DVSC Schaeffler 24:28; Alba Fehérvár KC - MTK Budapest 29:30; Kisvárda Master Good SE - Győri Audi ETO KC 12:38 Koronavírusos eset miatt elmaradt a MOL-Pick Szeged és a Flensburg-Handewitt mérkőzése a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A két pontot 10:0-s gólkülönbséggel a német csapat kapta. Menesztették Ziga Mravljakot, a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Egis Körmend vezetőedzőjét.