Németh Szilárd: A rezsicsökkentés a jövő évi költségvetés egyik alappillére. (...) A rezsialap, ugyanúgy, mint a honvédelmi alap, úgy képződik, hogy az úgynevezett extraprofitot fizettetjük be. Ugyanúgy, mint amikor 2010-ben is megkaptuk a lehetőséget, az emberektől, hogy akkor is a mély gödörbe lökött országot valamilyen formában közösen együtt kihúzzuk, akkor is úgy döntöttünk, hogy a multikat, a bankokat és azokat a gazdasági szereplőket kérjük meg arra, hogy segítsenek, illetve vállaljanak nagyobb közös terhet mint a többiek, akik egyébként mindig valaminek a hasznát húzták. (...)"

- mondta Németh Szilárd.





HírTV