Nagy István: Az ország kenyere biztosított

Rendkívüli szárazság van és rendkívüli intenzív napsugárzás van, e kettő együtt teljességgel nehezíti a növények életét, és ha nem érkezik csapadék, akkor valóban kukoricából és napraforgóból - főleg az Alföld területén - katasztrofális termésmennyiségnek nézünk elébe.

Ugyanakkor a gazdák számíthatnak a segítségre, ha kár érné a termést - jelentette ki az agrárminiszter.

Magyarországon egy nagyon fejlett kárenyhítési rendszer van, Európában egyedülálló, mert nálunk 4 pilléres, és ebbe természetesen az aszály is beletartozik, a gazdák ezt tudják, szeptember 30-ig kell bejelentsék az ő aszálykáraikat, akkor mi ezt összesítjük, és gyakorlatilag onnantól kezdve majd megindul ennek az aszálykárnak a kifizetése a gazdák számára

- tette hozzá.

A időjárástól függő termés mellett az étolaj biztosítása is nagy feladat. Több országban korlátozást vezettek be, a napraforgó pedig mindenhol hiánycikk. Nagy István szerint ez a helyzet az orosz-ukrán konfliktusra vezethető vissza.