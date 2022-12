Kövér László tanácsa a baloldali EP-képviselőknek a gigantikus botrány kapcsán

Bayer Zsolt műsorvezető azon felvetésére, hogy mintegy 60 személy lehet érintett az úgynevezett Katar-gate-ben, vagyis az Európai Parlament eddigi legnagyobb korrupciós botrányába, Kövér László úgy fogalmazott, a mostani történések furcsa fénytörésében, úgy tűnik, hogy az Európai Unió intézményrendszere maga a rendszerbe szervezett korrupció, Soros Györggyel egyébként alapvetően a háttérben.

Hozzátette, az Európai Unió morálisan halott és nagyon közel van a politikai halálhoz, most pedig éppen gazdaságilag próbálja kivégezni.

Arra a kérdésre, hogy mit tanácsolna a magyar baloldali európai parlamenti képviselőknek, az Országgyűlés elnöke elmondta, szerinte az Európai Parlamentnek át kellene vennie a magyar Országgyűlés vagyonbevallási rendszerét, amit az Európai Bizottsággal közreműködve finomítottak. (Azt követően, hogy hazánk átvette az uniós vagyonnyilatkozati rendszert, a brüsszeli bürokraták a korábbi magyar szabályokhoz való visszatérést kezdték sürgetni - a szerk.)

Most a tisztelt baloldali európai parlamenti képviselők ezt vigyék szépen vissza Brüsszelbe és mondják, ha a magyar parlamentben jó, akkor jó lesz Brüsszelbe is (...) Egyébként pedig annyit csak, hogy nettó hazaárulók, tehát sok beszélnivaló nincs róluk

- tette hozzá.

A házelnök adásunkban elmondta véleményét a magyarországi ellenzékről is, és úgy gondolja, hogy „ifjúkori vétkei” egyfajta büntetése miatt kell elviselnie bizonyos ellenzéki politikusok botrányos megnyilvánulásait a parlamenti patkóban.