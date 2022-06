Kovács Zoltán: Az Unió bürokráciája önsorsrontó és mélységesen képmutató

Megosztás itt:

Orbán Viktor azt érte el, ami az országnak az érdeke.

- Magyarország érdeke, hogy kimaradjon az olajembargóból, Orbán Viktor pedig a magyarok érdekeit tartja szem előtt

- hangsúlyozta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Bayer showban. Kovács Zoltán kiemelte: az, hogy Magyarország mentesül a szankció alól, a józan ész diadala.

- Teljesen egyértelműen elmondtuk egyébként minden szintjén az Európai Uniónak, hogy mi lehetséges és mi nem lehetséges. Az, hogy a csővezetéken érkező olaj mentesül a szankciók alól az a józanság, a józan ész diadala tulajdonképpen

- húzta alá az államtitkár.

Kovács Zoltán kitért arra is, hogy baloldali sajtóhíresztelésekkel ellentétben sok országban támogatják a magyar kormány döntéseit.

- Ők is elismerték, hogy azok az észrevételek, azok a fenntartások és azok a garanciakérések, amelyek Magyarországtól érkeztek, azok valóságosak. Tehát olyan szankciókat bevezetni egyébként az unió egészére, de azon belül néhány országra biztosan sokkal több kárt, ne adj’ Isten egy atombombával egyenértékű hatást eredményeznének a gazdaság, a lakosság energiabiztonsága szempontjából, azt ostobaság egyébként felvetni is, nem is beszélve a bevezetéséről, illetve a használatáról.

Kovács Zoltán hangsúlyozta: egyelőre szó sincs a gázszankcióról, ezekben a kérdésekben pedig az Európai Tanács hozhat döntést.

- Amíg a tanács nem határoz ilyenről, nem ad ilyen utasítást, addig legalábbis bízzunk benne, hogy nem lesznek ilyen kezdeményezések, zárójelben jegyzem meg, hogy bár bízunk, készülhetünk a legrosszabbra, mert értelemszerűen jönni fog.

Az Unió bürokráciája önsorsrontó és mélységesen képmutató, mert máshogyan kezeli a nyugat-európai érdekeket, mint azokét, akik politikailag máshogy vélekednek - tette hozzá az államtitkár.

