Kovács István: Nem ijedünk meg egy isiászos öregembertől

Három hét múlva, május 26-án közel 8 millió választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják el az Európai Parlamentben a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet. Az agrártámogatások megőrzése is az európai parlamenti választás eredményétől függ, hiszen az uniós agrárforrások csökkentéséből Brüsszel a migráció költségeit fedezheti - mondta Erdős Norbert, a Fidesz EP-képviselője. Az EP-választáson várhatóan megerősödnek a nemzeti alapon álló, migrációellenes erők - mondta Deák Dániel politológus az M1 műsorában. A Mi Hazánk Mozgalom szerint családbarát felsőoktatásra és foglalkoztatáspolitikára van szükség ahhoz, hogy több gyermek szülessen Magyarországon - jelentette ki Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese. Farkas Örs politológus szerint Demeter Márta, az LMP társelnöke volt szocialistaként szocialista szavazókra vadászik a közösségi médiában. Az LMP felszólítja a kormányt, hogy fordítson több figyelmet és erőforrást az idősgondozás fejlesztésére - mondta Ungár Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Zugló polgármesterét, az MSZP támogatását is élvező Karácsony Gergelyt terheli a felelősség, amiért veszteséges a kerületi parkolási rendszer - jelentette ki Borbély Ádám, a budapesti Fidelitas elnöke. A Fidelitas hazudik - reagált Karácsony Gergely zuglói polgármester a Fidesz ifjúsági szervezetének parkolással kapcsolatos akciójára. A kormány azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra - jelentette ki Gulyás Gergely miniszter. Azt javasolja a Magyar Nemzeti Bank a változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkezőknek, hogy minél hosszabb időre fixálják a kamatot, mert egy esetleges pénzügyi válság nagy kockázatot jelent. Az amerikai elnök és a magyar kormány egyformán erőteljes migrációellenes álláspontot képvisel - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Kiszelly Zoltán politológus szerint Donald Trump amerikai elnök fel szeretné értékelni Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnök politikáját az európai parlamenti választások előtt a május 13-i találkozóval. Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat követően - közölte Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetője. Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje üdvözölte Sebastian Kurz osztrák kancellár javaslatát az uniós szerződés újratárgyalására. A Brexit ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel a legnagyobb ellenzéki erőt, a Munkáspártot Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök. Kisebbségi önkormányzati választások kezdődtek Horvátországban: 20 nemzeti kisebbség 352 kisebbségi tanácsot és 109 kisebbségi képviselőt választ meg – a választásokon magyarok is részt vesznek. Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban. Súlyosan összevertek egy helyi szinten ismert újságírót Ukrajnában - a rendőrség gyilkossági kísérletnek minősítette a bűncselekményt. Ferenc pápa arra kérte a bolgár hatóságokat, hogy ne fordítsák el fejüket és ne zárják be szívüket a migránsok láttán. 151 menedékkérőt mentett ki a marokkói parti őrség a Földközi-tengeren. Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból, és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét, ha nem születik kompromisszum Oroszország tagságáról az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében - közölte Ivan Szoltanovszkij, az ország ET-képviselője. Törökország nem enged a szankciókkal fenyegetőző Egyesült Államoknak az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer ügyében - közölte Fuat Oktay török alelnök. Az iráni külügyminisztérium elítélte Izrael támadását a Gázai övezet ellen, és ezért Washingtonnak a zsidó állam számára nyújtott korlátlan katonai támogatását tette felelőssé - közölte a Farsz félhivatalos iráni hírügynökség. Recep Tayyip Erdogan török elnök szigorúan elítélte, hogy az izraeli hadsereg gázai megtorló támadássorozatában lebombázta az Anadolu török állami hírügynökség helyi irodáját magába foglaló épületet. Radikális iszlamista tálibok megtámadták az észak-afganisztáni Baglán tartomány rendőr-főkapitányságát, legalább 9 ember életét vesztette és 41 megsebesült - közölte a kabuli belügyminisztérium és helyi egészségügyi hatóságok. Srí Lankán a biztonsági erők több tízezer tagja vizsgálta át az iskolák területét robbanószerek után kutatva, hogy a tanintézmények másnap biztonságban kezdhessék meg ismét működésüket - közölték a helyi hatóságok. Erőszakos összetűzések voltak Srí Lankán muszlimok és keresztények között Negombo városban, ahol a hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el. Oroszországnak „távoznia kell” Venezuelából - közölte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Fox televízió műsorában. Az Egyesült Államok és támogatói mondjanak le Nicolás Maduro venezuelai elnök erőszakos megdöntéséről - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Észak-Korea rakéta-sorozatvetőivel és harctéri ballisztikus rakétáival „csapásmérő gyakorlatot” tartott szombat reggel - jelentette az ország állami médiája. Washington továbbra is lát lehetőséget a további tárgyalásokra Észak-Koreával - mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Kényszerleszállást hajtott végre a moszkvai Seremetyjevói repülőtéren egy kigyulladt SSJ-100-as típusú utasszállító repülőgép, fedélzetén 72 utassal és 6 főnyi személyzettel - a balesetben legalább 13 ember életét vesztette. Lezuhant egy katonai helikopter Venezuelában, 7 utasa meghalt. Halálra gázolt egy busz egy gyalogost Tatabányán. Négy embert őrizetbe vettek az FTC-Újpest focimeccs előtti verekedés miatt. Férfi kézilabda BL: Szeged - Vardar Szkopje 29:25 Jégkorong divízió I/A-vb: Kazahsztán - Magyarország 3:1 Női kézilabda EHF Kupa: Esbjerg - Siófok 21:21 Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC - Csurgói KK 31:34 Ezüstérmet nyert a Guzi Blanka, Kardos Bence páros vegyes váltóban a székesfehérvári öttusa világkupán. A 9. helyen végzett a magyar válogatott a női tőrözők németországi világkupa-versenyén, Tauberbischofsheimben. Az öt magyar indulóból csak egy, Dévay Márk ért célba a triatlonosok világkupa-sorozatának madridi állomásán.