Kósa Lajos: Ezeknek az eszméknek van egy jól megfigyelhető természetrajza

Nincs az új koronavírussal fertőzött beteg a visegrádi államokban - emelte ki az emberi erőforrások minisztere a Kossuth Rádióban. Tünetmentes és jól érzi magát - nyilatkozta a Hír TV-nek az a magyar zenész, aki a koronavírus miatt vesztegzár alatt tartott Diamond Princess üdülőhajón dolgozott. Kásler Miklós ugyanakkor azt mondta, csekély a vírus elkerülésének a lehetősége, ezért az első pillanattól úgy készültek, hogy a magyar egészségügyben el tudják látni a szükséges teendőket. Úgy vélekedett, hogy a pánikkeltés az egyik legnagyobb veszély. Felfüggeszti a kormány a menekültek befogadását a tranzitzónákba, a már ott tartózkodók érdekében - jelentette be Bakondi György. Az illegális migránsok zöme Iránból vagy Iránon keresztül érkezik és fennáll a veszélye, hogy hordozzák a koronavírust. Európa elpazarolta a felkészülési időt a védelemre miközben a migrációs válság már nem csak biztonsági, hanem egészségügyi kérdés is – mondta Menczer Tamás Magyarország élőben című műsorunkban. Továbbá úgy fogalmazott: "Meg kell kérdezni milyen felelőssége van azoknak bevándorláspárti politikusoknak a kialakult helyzetben, mint például Gyurcsány Ferenc, aki azt mondta, hogy már nincs migrációs válság vagy akik szerint a migráció csak egy kommunikációs trükk." Magyarország megvédte és a jövőben is meg fogja védeni határait - jelentette ki vasárnap este a Facebookon közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután telefonon beszélt Níkosz Déndiasz görög külügyminiszterrel. Magyarország tovább szigorítja déli határának védelmét a migrációs hullám miatt - erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt. Bakondi György azt üzente a migráció szervezőinek és a migránsoknak, hogy "erre nem vezet út". A Migrációkutató Intézet igazgatója úgy látja, hogy az utóbbi napokban kezdődött újabb migránsáradat biztonsági kockázata sokkal magasabb, mint amekkora 2015-ben volt – hangzott el az M1-en. Európa növekedési motorjává váltak a V4-ek országai, miközben biztonságukat is meg tudták őrizni - mondta a szlovákiai választás kapcsán Szijjártó Péter közösségi oldalán. Úgy fogalmazott: a V4-ek hatékony és szoros szövetséget alkotnak az EU-n belül. Az ellenzék által vezetett települések frissen elfogadott költségvetéseiben nyoma sincs a kampány alatt tett ígéreteknek - jelentette ki a Fidesz alelnöke a Bayer show-ban. Kósa Lajos szerint erre jó példa a főváros megszavazott büdzséje: a Fővárosi Közgyűlés ugyanis végül leszavazta a hármas metróvonalon közlekedő kocsik klimatizálását, holott korábban az ellenzéki politikusok ezért tüntettek. Megtartotta tizedik tisztújító kongresszusát a DK. A rendezvényen arról döntöttek, hogy kik vezessék a pártot a következő két évben. Új alelnököket és elnökségi tagokat is választottak, Kálmán Olga is bekerült a pártvezetésbe. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és a párt politikusai is a teljes ellenzéki összefogás mellett emeltek szót. Vaju Viktória (MSZP-XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete) nyerte a XIII. kerületi időközi önkormányzati képviselő-választást. A Mi Hazánk Mozgalom fáklyás felvonulást tartott Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulója alkalmából a fővárosban. "Előrehaladott fázisban" van Ferenc pápa budapesti látogatásának szervezése - erősítette meg Francesco Antonio Grana olasz Vatikán-szakértő, újságíró az MTI-nek vasárnap. Hétfőn elindul az azonnali fizetési rendszer: a jelenlegi maximum négy óra helyett - belföldön - 5 másodpercen belül jóváírják az átutalást a kedvezményezett számláján, nemcsak munkanapokon, de az év minden napján és bármelyik időszakában. Május végén az Alapjogokért Központ rendezi meg a legnagyobb és legbefolyásosabb amerikai konzervatív seregszemle, a Conservative Political Action Conference első európai eseményét, a CPAC Hungary-t - közölte Szánthó Miklós, a központ igazgatója. Ismét a magyar nyelvi jogok vélelmezett bővítése ellen, a "román nyelv védelmében" rendezett tüntetést vasárnap Bukarestben több - főleg Székelyföldön tevékenykedő - román civil szervezet. Törökország azt állítja, hogy vasárnap reggelig Edirne tartományon keresztül 76 358 migráns hagyta el az országot és lépett be az Európai Unióba, de ezt Athén és Szófia is cáfolja. Már Észak-Macedóniában vannak azok a migránsok, akik tegnap Törökországból jutottak át Görögország területére. A helyi média jelentése szerint az illegális bevándorlók Észak-Macedónia egyik főútvonalán gyalogolnak a szerb határ felé. A migránshelyzet miatt tüntettek az észak-vajdasági Szabadkán. A szerb migránsügyi biztos szerint nem ismétlődhet meg az 5 évvel ezelőtti forgatókönyv. Jobboldali győzelem született a szlovákiai parlamenti választáson, magyar párt azonban nem jutott be a pozsonyi parlamentbe. Mielőbbi kormányalakítást akar, alkotmányos többséget szeretne és négyéves kormányzással számol Igor Matovic, a győzelmet arató Egyszerű Emberek és Független Személyiségek elnöke. Bejelentette lemondását Bugár Béla, a Most-Híd elnöke, a szlovák-magyar vegyes párt gyenge választási eredményére reagálva. Kijózanító eredmény született, a mostani összefogás nem volt elégséges, teljes egységet kell teremteni - reagált Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke a szlovák parlamenti választás eredményére. Ferenc pápa személyesen jelentette be, hogy megfázás miatt nem utazik el a Vatikánból és nem vesz részt a kúria vasárnap este kezdődő húsvét előtti lelki gyakorlatán. Országos szintű kormányrendelet váltja fel az eddigi helyi óvintézkedéseket az olasz kormány esti bejelentése szerint. Három zónára osztották fel Olaszországot a koronavírus-fertőzés elterjedésétől függően. Újabb olasz vendégnél mutatták ki a koronavírus-fertőzést abban a karantén alá vont tenerifei szállodában, ahol magyarok is tartózkodnak. Gazdaságélénkítő csomagot indíthat a német kormány, ha a koronavírus-járvány visszaveti a növekedést és szétzilálja a termelést - mondta a szövetségi pénzügyminiszter a Welt am Sonntag c. lapnak. Tizenkét brit állampolgár szervezetében azonosították vasárnap az új típusú koronavírust, így az ismert nagy-britanniai megbetegedések száma 35-re emelkedett. Csehországban is megjelent az új koronavírus, három beteget találtak. Már több mint 40 ezren felgyógyultak Kínában a koronavírus okozta fertőző betegségből - adta hírül a kínai egészségügyi hatóság. Jelentősen esett a kőolaj ára a héten, az energiahordozó jegyzése a pénteki kereskedés végére többéves mélypontra került, miközben az amerikai tőzsdemutatók is jelentős mínuszban zárták a hetet. Török drónok végeztek 26 szíriai katonával a szíriai Idlíbben. A török hadsereg lebombázta és használhatatlanná tette az észak-szíriai Aleppó város közelében levő, a szíriai kormányerők által ellenőrzött en-Nájreb nevű katonai repülőteret - közölte vasárnap az Anadolu török hírügynökség. A szíriai helyzetre való tekintettel a jövő hétre rendkívüli tanácskozásra hívta össze az Európai Unió tagországainak külügyminisztereit Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az afgán kormány nem vállalta, hogy szabadon enged ötezer tálib foglyot, ahogy azt a szombaton Dohában aláírt amerikai-tálib békemegállapodásban rögzítették - jelentette ki Asraf Gáni afgán elnök. A világ országai közül elsőként a Luxemburgi Nagyhercegség egész területén teljesen ingyenessé vált a tömegközlekedés. Elhunyt Balsai István alkotmánybíró, volt igazságügyi miniszter - közölte az Alkotmánybíróság a honlapján. A kormány saját halottjának tekinti az elhunytat- tudatta az Igazságügyi Minisztérium közleményben. Kilenc illegális migránst akart a gyanú szerint Magyarországon keresztül Ausztriába vinni egy ukrán férfi, akit hajnalban fogtak el a rendőrök az M1-es autópályán Győr térségében. Fajta Péter és Drahota-Szabó Dorka nyerte meg az egyéni küzdelmeket a budapesti Nemzeti Edzés Központban rendezett fedettpályás tenisz országos bajnokságon. A Manchester City ismét megvédte címét az angol labdarúgó Ligakupában, a londoni döntőben 2-1-re legyőzte az Aston Villát.