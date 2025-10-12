Kósa Lajos: Az ukránoknak nem szeretném megadni az adataimat + videó

Megmaradt Magyar Péter mentelmi joga. Óriásit robbant a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Ursula von der Leyen is marad a helyén, de vajon visszajön-e a politikába Varga Judit? Ezeket is megvitatták a Csörte vendégei: Fodor Gábor, Forgács István, Gajdics Ottó és Trencséni Dávid.
Adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A témáról a Sajtóklub vendégei: Huth Gergely, Néző László és Kovács András is elmondták véleményüket. Műsorvezető: Gajdics Ottó.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt is veszélyes a magyar emberek biztonságára – erről a honvédelmi miniszter beszélt a Bayer show-ban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a volt vezérkari főnök méltatlanná vált a katonaságra.
,,Egy olyan volt, hivatásos katonáról beszélünk, akinek pontosan tudnia kell a fegyvertartás minden egyes eleméről, éppen ezért mindez megbocsáthatatlan hibának minősül" – így fogalmazott a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár azzal kapcsolatban, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel a zsebében tartott előadást a Tisza Párt egyik rendezvényén.