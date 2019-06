Kósa Lajos: Az ellenzék minél nagyobbat mond, annál rosszabbul szerepel a választásokon

Holnaptól lépnek életbe a Családvédelmi Akcióterv egyes intézkedései: felvehető a Babaváró Támogatás, a nagycsaládosok kedvezményt kaphatnak autóvásárlásaikhoz, és a CSOK is kiegészül egy a használt ingatlanokhoz igényelhető kölcsönnel. A kormány célja, hogy évről-évre mindig egyre könnyebb legyen a családalapítás Magyarországon - jelentette ki Novák Katalin államtitkár. Novák Katalin elmondta: azt szeretnénk, ha a lehető legszélesebb körnek és a leginkább zökkenőmentesen hozzáférhető legyen ez a támogatási forma. A Jobbik felszólította a kormányt, hogy a devizahitelezés problémáinak ügyében ne hagyatkozzon kizárólag a Magyar Nemzeti Bankra, hanem vegye figyelembe a szakemberek véleményét is. Kálmán Olga alkalmatlan politikusnak, mert aki erre a pályára lép annak a vereséggel is szembe kell néznie - erről beszélt a Fidesz önkormányzati választási kampányfőnöke a Bayer show-ban. Kósa Lajos szerint az újságíróból lett politikus nem akarta ezt megtenni, ezért nem vett részt a főpolgármester-jelölti előválasztás eredményhirdetésén. A politikus hozzátette: az ellenzéki pártok újra akarják tárgyalni a kerületek elosztását, ezért bár Gyurcsány Ferenc támogatásáról biztosította Karácsony Gergelyt, elképzelhetőnek tartja, hogy kihátrál mögüle. Az államnak őrködni kell afölött, hogy mit tesznek a globális cégek - mondta Csath Magdolna közgazdász az M1 műsorában. Minden készen áll arra, hogy megkezdődhessen az aratás, amely elé „jó reménységgel nézünk” - mondta Nagy István agrárminiszter. A trianoni szerződés napjává nyilvánítanák Romániában június 4-ét, ami azt jelentené, hogy ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanának, és országszerte kitűzik a nemzeti lobogót - közölte a Mediafax hírügynökség. A lengyelországi Lublinban megemlékezést tartottak a lengyel-litván unió megalapításának 450. évfordulójáról, amelyen a magyar parlamenti küldöttség is részt vett. Rendkívüli uniós csúcs kezdődött Brüsszelben a főbb tisztségviselők kiválasztásáról. Az állam- és kormányfők a Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács elnökének személyéről döntenek. Súlyos, sőt történelmi hibát követne el az Európai Néppárt, ha támogatásukkal Frans Timmermans lenne az Európai Bizottság elnöke - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Joseph Daulnak, az EPP elnökének írt levelében az Origo információi szerint. Emmanuel Macron francia elnökkel is találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnök a visegrádi négyek kormányfőinek társaságában a brüsszeli EU-csúcson. A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy Frans Timmermans kerüljön az Európai Bizottság élére, ugyanis a szociáldemokrata csúcsjelölt Soros György embere - közölte Kovács Zoltán államtitkár. Angela Merkel német kancellárt kivéve az összes néppárti miniszterelnök vétózta Frans Timmermans kinevezését az Európai Bizottság élére - értesült az MTI. A V4 országai egyöntetűen ellenzik, hogy Frans Timmermans szociáldemokrata csúcsjelölt kerüljön az Európai Bizottság élére - értesült a PAP lengyel hírügynökség. Mindhárom uniós intézmény, az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács elnökéről is döntésnek kell születnie a csúcstalálkozó során, az Európai Központi Bank vezetőjéről egy későbbi időpontban határozhatnak - közölte Emmanuel Macron francia elnök. Nagy-Britannia él uniós tagságával járó jogaival, és teljesíti ebből fakadó kötelezettségeit mindaddig, amíg az EU teljes jogú tagja - jelentette ki Theresa May brit miniszterelnök Brüsszelben. A görög rendőrség őrizetbe vett egy szíriai férfit és egy egyiptomi nőt, mert lopott útleveleket és személyi igazolványokat találtak náluk, amelyek segítségével hamis dokumentumokat állítottak elő és adtak el migránsoknak. Azonnali cselekvést sürgetett a klímakatasztrófa elkerülése érdekében Abu-Dzabiban António Guterres ENSZ-főtitkár, arra hivatkozva, hogy a klímaváltozás folyamata gyorsabban megy végbe, mint azt az előrejelzések jósolják. Aláírták az Európai Unió és Vietnam közötti szabadkereskedelmi és beruházásvédelmi egyezményt - jelentették be Brüsszelben. A palesztin hatóság szabadon engedte Szaláh Abú Majala hebroni palesztin üzeletembert, akit azért vették őrizetbe, mert részt vett a héten megtartott bahreini konferencián. Donald Trump amerikai elnök a párbeszéd elmélyítését javasolta Vlagyimir Putyin orosz államfőnek oszakai találkozójukon - közölte Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivője. Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető találkozott egymással a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben található Panmindzson falujában. Washington és Phenjan újrakezdi az észak-koreai nukleáris leszerelést célzó tárgyalásokat - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Könnygázt vetett be és gumilövedékeket használt Isztambulban a rendőrség tüntetők ellen, akik azért tiltakoztak, mert idén sem tarthatták meg a meleg méltóság menetét - közölte az Evrensel török napilap. Tízezrek vonultak a szudáni főváros, Kartúm és több más város utcáira, hogy polgári kormányzást követeljenek. Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél - közölte a rendőrség. Pályakarbantartás miatt pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Puskás Ferenc Stadion és a Népliget között jövő vasárnapig. Zárva lesznek a gyógyszertárak, a háziorvosi rendelők és a szakrendelők július 1-jén, az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napján, a Semmelweis-napon. A hőség veszélye miatt az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki holnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Női kosárlabda Eb: Törökország - Magyarország 59:58 A tornász Péter Sára bronzérmet szerzett az ugrás döntőjében a minszki Európa Játékokon. A tornász Vecsernyés Dávid bronzérmet szerzett nyújtón a minszki Európa Játékokon. A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Viktor bronzérmet nyert a minszki Európa Játékok birkózótornáján. A pályakerékpáros Szalontay Sándor az első forduló reményfutama után búcsúzott keirinben a minszki Európa Játékokon. Címvédőként Hölle Martin nyert a kettesfogathajtók között a hollandiai Beekbergenben rendezett nemzetközi versenyen.