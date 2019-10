Kocsis Máté: Véget ért az a kor, amikor szótlanul, tettek nélkül tűrjük a gyalázkodásokat

A családvédelmi akcióterv keretén belül már 40 ezren igényelték a babaváró támogatást, és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásánál is 16 ezer igénylőnél tartanak - közölte a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke az M1-en. A kormány újabb pályázati körről döntött a Magyar Falu Program keretében, így további 20 milliárd forint jut a falvaknak - jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Gyopáros Alpár szerint jól halad a Magyar Falu Program végrehajtása, így annak a célnak a teljesítése is, hogy a kistelepülések népességmegtartó erejét növeljék az életminőség javításával. Felemás eredmény született az önkormányzati választáson - mondta A Nyolcas című műsorunkban Lánczi Tamás, aki rámutatott, hogy a Fidesz szavazótábora egy olyan közösség, amelyik mindig jobb eredményt vár. A politológus szerint ebből ered az a - pusztán a főváros elvesztése miatt érzett - csalódottság, amely a kormánypártok egyébként kiemelkedő eredményét övezi a legutóbbi megmérettetés kapcsán. Lackner Csaba nem fogja visszaadni mandátumát és továbbra is önkormányzati képviselőként akar dolgozni Kispesten - ezt a XIX. kerületi politikus ügyvédje erősítette meg Híradónknak. Tiszteletlen volt Hadházy Ákos hétfői parlamenti akciója, amellyel megzavarta a miniszterelnök beszédét - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Bayer Showban. Kocsis Máté hangsúlyozta: Hadházy Ákos túlment minden határon, és az a trágár kifejezés, amelyet a táblájára felírt, az ő beteges lelkületéről árulkodik. Hozzátette: szigorítani fogják az országgyűlési törvény fegyelmi szabályait. Ma van a Székely Autonómia Napja. A kezdeményezés célja, hogy jelezzék: az erdélyi magyarok közösen küzdenek az önrendelkezés megvalósításáért. Több mint 80 székelyföldi településen gyúltak ki az őrtüzek a székelyföldi autonómiaigény jeleként - közölte Gazda Zoltán, a szervező Székely Nemzeti Tanács irodavezetője. Az LMP alapítása óta kiáll a határon túli magyarság jogainak érvényesítése mellett – mondta a párt frakcióvezetője. Keresztes László Lóránt kiemelte: fontos, hogy a magyarországi pártok egységesen kommunikáljanak és álljanak ki a nemzeti érdekek mellett. Ukrajnában folytat vizsgálatot az Európa Tanács Velencei Bizottságának szakértői küldöttsége a nyáron életbe lépett, sokat vitatott ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatosan. Magyarország barcelonai főkonzulátusa kapcsolatban van a helyi rendőrséggel és a családdal a Mallorcán eltűnt magyar turisták ügyében - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás azt írta: a keresés nagy erőkkel folyik. Tízezrek vonultak utcára Spanyolország egységéért Barcelonában, követelve a függetlenségi törekvések befejezését. A vietnami kormányfő vizsgálatot rendelt hazája eltűnt állampolgárainak ügyében, akikről feltételezik, hogy megfulladtak a Délkelet-Angliában hét közepén talált kamion pótkocsijában. Helyhatósági választások kezdődtek Bulgáriában. Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is bejelentette Abu Bakr al-Bagdadinak, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetőjének a megölését, amelyet Szíria északnyugati részén hajtottak végre az amerikai erők. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetője, al-Bagdadi elleni rajtaütés Donald Trump amerikai elnök határozottságának bizonyítéka - jelentette ki Mike Pence amerikai alelnök a CBS televízióban. Nincs hitelt érdemlő információja az orosz védelmi minisztériumnak arról, hogy az Egyesült Államok különleges művelettel megölte Abu Bakr al-Bagdadit, az Iszlám Állam terrorszervezet vezetőjét - közölte Igor Konasenkov, a tárca szóvivője. Mozambikban nagy többséggel, 73 százalékkal újraválasztották elnökké Filipe Nyusi jelenlegi államfőt, és a pártja, a Frelimo is megszerezte a parlamenti helyek 74 százalékát. Két ember meghalt, tizennégy megsebesült texasi Greenville-ben, ahol egy fegyveres lövéseket adott le egy egyetemi partin. Ötvenezer embernek el kell hagynia otthonát Kaliforniában a lángoló növényzet miatt. A rendőrség könnygáz- és paprikasprayt vetett be Hongkongban, engedély nélkül demonstráló csoport ellen. Két medvetámadás történt Romániában: egy embert Bákó megyében ölt meg egy állat, Beszterce megyében pedig szintén egy medve sebesített meg egy férfit – közölte a Mediafax hírügynökség. Halott csecsemőt találtak Tótkomlóson. A rendőrség ismeretlen tettes ellen emberölés gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Újabb akciót tartott a rendőrség az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása érdekében. Diszpécserek segítségével raboltak ki egy kispesti taxicéget, a tippadóknak a betörő volt a dílerük - közölte a rendőrség. Többfelé javult a levegő minősége, de így is sok helyen magas a légszennyezettség a szállópor-tartalom miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint. Debrecen polgármestere elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. A magyar válogatott vereséggel kezdte szereplését a brazíliai U17-es labdarúgó-világbajnokságon, Goianiában. Labdarúgó NB I: MOL Fehérvár FC - Ferencváros 1:2 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - EC Klagenfurt (osztrák) 3:2 Férfi kosárlabda NB I: KTE-Duna Aszfalt - Alba Fehérvár 89:76; Kaposvári KK - Sopron KC 87:59 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - Atomerőmű KSC Szekszárd 75:51; PEAC-Pécs - ZTE NKK 79:73 A magyar felnőtt válogatott két arany-, egy ezüst- és öt bronzéremmel zárta a Szarajevóban rendezett kick-box világbajnokságot.