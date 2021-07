Kocsis Máté: A törvény kizárólag a gyermekekről szól

A minap azt nyilatkoztad, hogy az egész vita egyetlen egy mondatról folyik, amit senki se olvasott el. Melyik ez a mondat? – tette fel a kérdést Bayer Zsolt, műsorvezető.

Az a mondat, amit most sokan kifogásolnak és váltig állítom, hogy sokan nem is olvasták el, ideértve, legnagyobb sajnálatomra az Európai Bizottság vezetőit is, akiknek úgy látszik nem volt egy olyan munkatársuk, aki ezt hitelesen lefordítva eléjük tette volna, mert akkor nem alakult volna ki ez a vita, legalábbis nem lennének alaptalan támadások Magyarországgal szemben. A mondat úgy hangzik, hogy tilos 18 éven aluliak számára és tilos kiskorúak, gyermekek számára olyan pornográf vagy olyan tartalmat, ami a szexualitást öncélúan ábrázolja vagy a homoszexualitást ábrázolja vagy a nemváltást népszerűsíti, jeleníti meg (… ) A mondat elejét a média-értelmezésekben rendre elhagyják, miközben maga a törvény kizárólag a gyermekekről szól, az, hogy felnőttként ki, hogy él azt a törvény nem mondja meg. Tehát, amikor Gyurcsány Ferenc azt hazudja, mint ahogy a Facebook oldalán megtette, hogy a kormány bele akar szólni, hogy a felnőttek hogyan szeressék egymást, akkor ez a hazugságnak azon minősített esete, amikor még azt sem feltételezi az olvasóiról, hogy elolvassák az eredeti szöveget(...) egy vita akkor lenne életszerű és komolyanvehető és én a magamrészéről nem is veszek komolyan olyan kritikákat, amelyekről ordít, hogy fogalma nincs a kritikusnak, hogy mit is bírál, mert nem árt, ha az ember bírál valamit, akkor tudja, hogy mi az. Én, mint a törvény előterjesztője, olyan ember, aki benyújtotta a Parlament elé ezt a joganyagot, én ragaszkodom ahhoz, nem csak két gyermek apjaként, hanem magyar állampolgárként, európai uniós állampolgárként, hogy engem szülőként előjogok illessenek meg a gyerekneveléssel kapcsolatban, tehát én szeretném megmondani, hogy, ha elérkeznek abba a korba, amikor ez aktuálissá válik, amikor a szexuális típusú felevilágosítás zajlik akkor az az én tudtommal, az én általam jóváhagyott módon történjen, nem a tudtom nélkül és nem az általam nem elfogadható rendben és módon. Most a világ errefelé megy, hogy a szülők megkerülésével a gyermekeket olyan irányban és úgy tájékoztatják, amellyel a szülők nagytöbbsége nem ért egyet és ez nem helyes, ezt a jogot a szülőktől elvenni, a mi felfogásunk szerint nem lehet

- mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

HírTV