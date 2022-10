Kocsis Máté: A kérdés az, hogy a mi politikusaink a baloldalon mit ígértek cserébe

Így jellemezte az Európai Parlament hozzáállását Magyarországhoz Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a Bayer Show-ban arról beszélt: teljesen világos, hogy nem jogi vagy jogállamisági vita van hazánk és a brüsszeli vezetés között.

Érdekes módon, amikor 2006-ban tömegeket verettek az utcán, valamiért nem voltak jogállamisági problémák. 2010 óta ehhez hasonló sem fordult elő, sőt, most már sajnos ha jól látom ott tartunk, hogy egyes tüntetők a rendőrséggel és konkrétan a rendőrökkel szemben olyan kijelentést engednek meg maguknak, ami még emberileg is tűrhetetlen, nemhogy jogilag egy hivatalos személy ellen, de érdekes módon most hirtelen jogállamisági problémák vannak.