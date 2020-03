Kocsis Máté: A járványügyi helyzet indokolja, hogy a kormány cselekvőképessége megmaradjon

6-ra emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultaké Magyarországon. 131-re nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 117 magyar állampolgár. Mindegyik halálos áldozatnak krónikus betegségei voltak - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Szlávik János közölte: a gyógyultak között van 40 és 60 év körüli is, nem csupán a fiatalok gyógyulhatnak ki a betegségből. Hét embert ápolnak intenzív osztályon koronavírus-fertőzéssel a Szent László Kórházban – mondta Szlávik János. Bárki bárkit megfertőzhet, az ország minden pontján jelen lehet a vírus. Mindenkire kötelezőek a szabályok, csak így van lehetőség csökkenteni a betegek számát és a vírus terjedését - hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Internetről letölthető plakáttal egészült ki az idősek védelmében a koronavírus-járvány elleni védekezés - jelentette be az országos tisztifőorvos. Közös videóüzenetben kérte az Országgyűlést a koronavírus-törvény elfogadására Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A koronavírus-törvényt kedden meg kell szavaznia az Országgyűlésnek - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Bayer show-ban. Kocsis Máté kiemelte: az ellenzék nem kötheti meg a kormány kezét egy ilyen súlyos helyzetben.Hozzátette: a politikai ellentéteket most félre kell tenni, egy üggyel kell foglalkozni, a koronavírus elleni védekezéssel, az emberek egészségének megőrzésével. A DK nem fogja megszavazni a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot, ahogy azt sem támogatja, hogy az indítványt házszabálytól eltéréssel tárgyalja a parlament – közölte Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke. Most az összefogás ideje van. Az ellenzéki pártoktól is felelősségteljes magatartást és támogatást kért videóüzenetében Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A büntető törvénykönyv szigorítását javasolja a kormány az álhírek terjesztése miatt.Az új rendelkezés szerint, aki a különleges jogrend idején valótlan tényt közöl, amely akadályozza a védekezés eredményességét, arra akár 5 év börtön is kiszabható lenne. Elkapta a fertőzést, mégis bement dolgozni és műteni a Szegedi Tudományegyetem rektora - az orvos nemrég Ausztriában volt síelni, de nem vonult házi karanténba. A Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei területi szervezetének etikai bizottsága eljárást indít a Szegedi Tudományegyetem rektorával szemben. A Magyar Teátrumi Társaság üdvözli és köszöni a kormány döntését, mellyel a kultúra területén, különösen pedig az előadóművészetben dolgozók számára anyagi könnyebbségeket biztosít. Több mint 180 milliárd forint értékben vásároltak a vállalkozások új mezőgazdasági gépet tavaly, 3 százalékkal többet a megelőző évinél - derül ki a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet felméréséből. Hazudtak az Európai Unió vezetői, amikor az emberi jogokra hivatkozva beengedték a migránsokat - mondta Földi László a Kossuth rádióban. A biztonságpolitikai szakértő szerint a koronavírus elleni védekezés mintájára korábban is lezárhatták volna a határokat, hogy megvédhessék a kontinenst a gazdasági bevándorlástól. A koronavírus-járvány elleni összehangolt fellépésről és állandó kapcsolattartásról egyezett meg Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke a Karmelita kolostorban. Szerbia és Magyarország összehangolja a koronavírus elleni védekezését - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyarok és a szerbek szoros egymásrautaltságban élnek, különösen az ilyen súlyos kihívással érintett helyzetekben. 5,6-os és 5,1-es erősségű földrengés volt a horvát főváros, Zágráb térségében, mintegy 9 kilométeres mélységben. Egy gyerek életét vesztette, többen megsérültek, megrongálódott a város jelképének számító katedrális. A károkat és sérüléseket okozó zágrábi földrengés után Orbán Viktor miniszterelnök szolidaritásáról biztosította Andrej Plenkovic horvát kormányfőt, és felajánlotta Magyarország segítségét. Kövér László házelnök Gordan Jandrokovic horvát házelnöknek írt táviratában segítséget ajánlott a földrengés sújtotta Horvátországnak. Nem léphetnek be Romániába ma este 22 órától a nem román állampolgárok, 22 órától reggel 6 óráig részleges kijárási tilalmat vezetnek be. Átlépte az ezret az új koronavírussal fertőzöttek száma Csehországban. Több térségbeli országban további szigorításokat rendeltek el. Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint 3244-re nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma, a halottak száma 16. Spanyolországban több mint 3500 újabb koronavírus-fertőzést igazoltak az elmúlt 24 órában, ezzel az eddig kiszűrt betegek száma meghaladta a 28500-at - a szükségállapotot április 11-ig meghosszabbítják. Olaszországban a korábbinál kevesebben, de még mindig több mint 600-an haltak meg az új típusú koronavírus-járványban az elmúlt 24 órában, 5476-ra emelkedett az áldozatok száma, csaknem 4 ezer új beteget regisztráltak. Leállítják a nem létfontosságú termelési tevékenységet Olaszországban. Nyitva maradnak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak, de az összes hivatalt bezárják - jelentette be Giuseppe Conte olasz kormányfő. Oroszország katonaorvosokat, fertőtlenítő-járműveket és orvosi műszereket küldött Olaszországba, hogy segítse az új típusú koronavírus okozta járvány elleni harcot - közölte az orosz védelmi minisztérium. 674-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Franciaországban, a kórházban ápolt betegek száma 7240, közülük több mint 1700-an vannak intenzív osztályon. A francia parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely alapján lehetővé válik a két hónapos egészségügyi rendkívüli állapot kihirdetése a koronavírus-járvány idejére. Németországban lassuló ütemben növekszik az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma. 22 364 esetet regisztráltak, ami 2516 esettel több az egy nappal korábbi 19 848-nál. Kettőnél több ember nem tartózkodhat együtt közterületen, kivéve, ha mind ugyanabban a háztartásban élnek - jelentette be Angela Merkel német kancellár, aki házi karanténba vonul, mert koronavírus-fertőzést mutattak ki egyik orvosánál. Az Egyesült Királyságban a járványnak 281 halálos áldozata van, az elhunytak száma egy nap alatt 48-cal emelkedett. Noha Belgium lakossága fegyelmezetten követi a bevezetett vészhelyzeti intézkedéseket, a járványügyi helyzet alakulása miatt a rendkívüli rendelkezések legalább további nyolc hétig érvényben maradnak - mondta Maggie De Block egészségügyi miniszter. Az Egyesült Államokban a Johns Hopkins baltimore-i egyetem adatai szerint több mint 31 ezer fertőzöttet tartanak nyilván. „Önpusztítónak” nevezte Andrew Cuomo, New York állam kormányzója, hogy még mindig sokan járkálnak az utcán. Háromnegyed óra alatt kimutatja a koronavírus-fertőzést egy amerikai cég új gyorstesztje. A termék forgalmazására már engedélyt is kapott a vállalat. A GeneXpert nevű tesztet a jövő héttől kezdik forgalmazni, használata nem igényel különösebb szaktudást. A Miatyánk-imádság közös elmondására szólította fel a világ keresztényeit az új koronavírus-fertőzés teremtette helyzetben Ferenc pápa. A közös ima március 25-én déli 12 órakor lesz. Sokan vannak még, akik haza akarnak térni, ezért a külföldön rekedt magyarok hazajuttatásával foglalkozó munkacsoport tovább dolgozik - közölte Facebook-oldalán Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Mentőjáratot szervez az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a koronavírus-járvány miatt Izraelben rekedt magyaroknak és a Magyarországon rekedt izraelieknek. A járvány alatt is nyitva tart a hajléktalan betegeket fogadó máltai rendelő - közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. ORFK: Új munkarendben dolgoznak az igazgatásrendészeti szolgálati ágban a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyet visszavonásáig. ITM: Friss érvényesítés nélkül is elfogadják a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók az utazási kedvezményre jogosító, lejáró hivatalos okmányokat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig. Éjszakai kiképzést tartanak a Magyar Honvédség Gripenjei hétfőtől - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Kitartásra és szolidaritásra buzdította a magyar sportolókat Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke. A leghíresebb spanyol futballedzők közé tartozó Unai Emery az olasz bajnokság egyik, egyelőre nem megnevezett élvonalbeli csapatánál folytathatja pályafutását – közölte a Tuttomercatoweb. Zlatan Ibrahimovic, az AC Milan klasszis svéd játékosa a mostani idény végén befejezheti futballkarrierjét - írta a La Gazzetta dello Sport.