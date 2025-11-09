Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 09. Vasárnap Tivadar napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Riasztás 22:25

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Bayer show

Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó

2025. november 09., vasárnap 21:55 | HírTV
Bayer Zsolt Kálomista Gábor Bayer show

Egészen megdöbbentőnek nevezte Kálomista Gábor színházigazgató a Bayer show-ban, hogy színpadra kerülhet egy olyan darab ma Magyarországon, amelyben jelképesen agyonverik Schmidt Máriát. 

  • Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó

Egy ládába zárják és bottal agyonverik Schmidt Máriát Pintér Béla Kabuki című darabjában. A budapesti Átrium színházban futó előadáson a Schanda Vera nevű, a Terror Háza Múzeum igazgatójára hasonlító szerepelőt egy férfiszínész alakítja, ezzel adva további nyomatékot egy hamis torzításhoz.

Kálomista Gábor a Bayer show-ba felidézte, hogy akkora diktatúra van hazánkban, hogy gyakorlatilag itt mindent meg lehet csinnálni. 

Úgy fogalmazott,

diktatúra van? Azon az oldalon (...) ebben a mai szíházi világban 70-80 éve ugyanaz a trend uralkodik (...) ez egy olyan monolit tömb, amit nagyon nehéz lebontatni (...) ma a fővárosi kőszínházakban nem egy ilyen előadás van, sok van, de Pintér Béla előadása minden határon túlment. 

Kálomista Gábor arról is beszélt, hogy szerinte az ilyen provokáció ellen egységesen kellene a színházi világnak tiltakoznia, de - tette hozzá -

itt nagyon kevés dolog változik, hogy nem tud létrejönni egy konzervatív tömb (...) sok jobboldali kötődésű művész még mindig nem mer felszólalni.

Továbbá a tartalomból: 

  • Adatszivágrási botrány a Tisza Pártnál, Magyar Péter megnevezte a felelősöket
  • Amerikai-magyar csúcs Washingtonban – na, de mivel utazott Orbán Viktor és küldöttsége!?
  • Hála Isten – Queer istentiszteletet sugárzott a német köztévé
  • Üzent az antifa

Teljes adás: 

 
 
 

További híreink

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó

Ezen a kőkemény retró mesekvízen csak a legműveltebbek mennek át – Neked sikerül?

Magyar Péter ezt a balliberális lapot tekinti a Tisza házi sajtójának

Ördög Nóra férje szerelmi háromszögről beszélt

Tóta W. és Recsk

A nap rangadója, Guardiola jubileumi diadala – Haalandék esélyt sem adtak Szoboszlaiéknak

NB II: élő eredménykövető a 13. forduló mérkőzéseiről!

Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

További híreink

Tragikus nap Tenerife partjain

Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó
2
Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó
3
Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek
4
Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó
5
Magyar Péter embere arra utalt, hogy az ukránok megtámadhatják hazánkat + videó
6
Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó
7
Orbán Balázs: Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti
8
Tragikus nap Tenerife partjain
9
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza
10
Alig van túlélője egy malajziai hajószerencsétlenségnek

Legfrissebb híreink

Megint súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában

Megint súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában

Összeütközött két személyszállító vonat a pozsonyi megyében lévő Bazin (Pezinok) közelében vasárnap este, többen megsérültek - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!