Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó

Egy ládába zárják és bottal agyonverik Schmidt Máriát Pintér Béla Kabuki című darabjában. A budapesti Átrium színházban futó előadáson a Schanda Vera nevű, a Terror Háza Múzeum igazgatójára hasonlító szerepelőt egy férfiszínész alakítja, ezzel adva további nyomatékot egy hamis torzításhoz.

Kálomista Gábor a Bayer show-ba felidézte, hogy akkora diktatúra van hazánkban, hogy gyakorlatilag itt mindent meg lehet csinnálni.

Úgy fogalmazott,

diktatúra van? Azon az oldalon (...) ebben a mai szíházi világban 70-80 éve ugyanaz a trend uralkodik (...) ez egy olyan monolit tömb, amit nagyon nehéz lebontatni (...) ma a fővárosi kőszínházakban nem egy ilyen előadás van, sok van, de Pintér Béla előadása minden határon túlment.

Kálomista Gábor arról is beszélt, hogy szerinte az ilyen provokáció ellen egységesen kellene a színházi világnak tiltakoznia, de - tette hozzá -

itt nagyon kevés dolog változik, hogy nem tud létrejönni egy konzervatív tömb (...) sok jobboldali kötődésű művész még mindig nem mer felszólalni.

