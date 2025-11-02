Keresés

2025. 11. 02. Vasárnap
Bayer show

Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó

2025. november 02., vasárnap 21:55 | HírTV
Németh Szilárd Bayer Zsolt Bayer show

A Tisza Párt Brüsszel utasításának megfelelően cselekszik – erről a Fidesz alelnöke beszélt a Bayer Showban. Németh Szilárd szerint ennek mintapéldája az is, ahogy Magyar Péterék az adópolitikáról, az energiapolitikáról vagy a sorkötelezettség visszaállításáról gondolkoznak.

  • Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó

Itt nem a Tiszáról szól a történet, vagy Magyar Péterről. Hát ők a cipőjüket sem tudják bekötni egyedül. Nekik elmondják Brüsszelben, mit kell csinálni és azt megcsinálják. Nézzük meg a politikájukban, amik kijöttek, kiszivárogtak, kikiabálták ezek a félnótások. Tehát, ugye, amik kijöttek történetek, akár az adópolitikáról gondolkodunk, akár az energiapolitikáról gondolkodunk, arról, ahogy a bukott vezérkari főnök már arról álmodozik, hogy berántanak mindenkit, hogy ez a sorkatonai kötelezettség visszaállítását jelenti, ez mind-mind benne van az országjelentésékben évek óta – mutatott rá a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. 

Továbbá a tartalomból: 

  • Kenyai légikatasztrófa – elszabadult a tiszás komment szekció
  • Sokk Svédországban – egy 18 éves eritreai férfi csak három év börtönt kapott egy 16 éves lány megerőszakolásáért
  • Jön az Újabb Trump–Orbán-találkozó

Teljes adás: 

 

Ellopott óegyiptomi műkincs került vissza Kairóhoz

 Hollandia visszaszolgáltat egy művészeti kiállításon felbukkant 3500 éves szobrot Egyiptomnak - jelentette be vasárnap Dick Schoof holland miniszterelnök Egyiptomban, ahol az ország elnökével, Abdel-Fattáh esz-Szíszivel is találkozott.

