Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó

Itt nem a Tiszáról szól a történet, vagy Magyar Péterről. Hát ők a cipőjüket sem tudják bekötni egyedül. Nekik elmondják Brüsszelben, mit kell csinálni és azt megcsinálják. Nézzük meg a politikájukban, amik kijöttek, kiszivárogtak, kikiabálták ezek a félnótások. Tehát, ugye, amik kijöttek történetek, akár az adópolitikáról gondolkodunk, akár az energiapolitikáról gondolkodunk, arról, ahogy a bukott vezérkari főnök már arról álmodozik, hogy berántanak mindenkit, hogy ez a sorkatonai kötelezettség visszaállítását jelenti, ez mind-mind benne van az országjelentésékben évek óta – mutatott rá a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos.

