Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó

,,Egy olyan volt, hivatásos katonáról beszélünk, akinek pontosan tudnia kell a fegyvertartás minden egyes eleméről, éppen ezért mindez megbocsáthatatlan hibának minősül" – így fogalmazott a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár azzal kapcsolatban, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel a zsebében tartott előadást a Tisza Párt egyik rendezvényén.