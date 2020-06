Gulyás Gergely: A halogatás árát meg kell fizetni

A kormány és a főváros vezetése között, több szálon futnak ezek az események. – mutatott rá Bayer Zsolt műsorvezető, Karácsony Gergely fő csapásíránya a kommunikációban, hogy a kormány kivérezteti a fővárost. Gyakorlatilag minden pénzügyi lehetőségétől megfosztja és csak az a kérdés, hogy kötél vagy golyó általi halált választanak-e - idézte a jelenlegi főpolgármestert. Azonban mi a helyzet valójában – kérdezte a műsorvezető.

Gulyás Gergely a tavaly októberi választásoknál kezdte el elemezni a problémát, mint elmondta, a kormány szerint Tarlós István lett volna az alkalmas jelölt a város vezetésére, azonban a választók többsége nem így döntött. Most pedig beigazolódni látszódnak félelmeik Karácsony Gergellyel kapcsolatban, akinek egy koalíciós többséget is össze kell tartania a város vezetése mellett, amihez gyenge a pozíciója és Gyurcsány nélkül már többsége sincs a testületben. Gulyás Gergely elmondta, hogy Tarlós István 75 milliárdnyi államkötvény tartalékkal adta át a Budapest vezetését és úgy véli, hogy egy válságkezelési időszakban, ami az állam számára 1000 milliárdot emészt fel, a fővárostól nem sok 12 milliárd, ami valójában nem is hozzájárulás, hiszen a főváros mentesült a szolidaritási adó befizetése alól. Ezen adót az önkormányzatok nem az államnak, hanem a rosszabb helyzetben lévő önkormányzatoknak fizetik. 136 település önkormányzata fizeti ezen összeget, Budapest mentességet kapott, azonban a kormány most szeretné, hogy a védekezés idején a város is járuljon hozzá ezen terhekhez. A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette a város több pénzt kap, mint korábban, az adóbevételek is növekedtek az elmúlt években és a főváros mozgástere egyébként is nagyobb, mint a többi önkormányzaté.

Ahhoz, hogy ezt a koalíciót uralni tudja, ahhoz Gyurcsány Ferencet kellene uralni és a helyzet fordított, Gyurcsány Ferenc uralja a baloldali városvezetést

Bayer Zsolt reflektált arra, hogy Karácsony Gergely még jelöltként többször is elmondta, hogy a Lánchíd felújítása nem tűr halasztást, most azonban úgy tűnik ez folyamatosan tolódik.

Gulyás Gergely rámutatott arra, hogy egy szakértői vélemény szerint a híd még néhány hónapig használható, azonban addig is olyan károk keletkeznek, melyek tovább növelik a felújítás költségét.

A halogatás árát meg kell fizetni – mondta a kancelláriaminiszter, egy közbeszerzési eljárás hirdetményi szakaszát kilenc hónap alatt le kell tudni folytatni. Az alagút felújítása még több évet is várhat, azonban a Lánchídé sürgős, a kormány továbbra is tartja a Tarlós Istvánnak felajánlott feltételeket, azaz a 6+1 milliárd forintot ad a Széchényi tér és a híd renovációjára.

Hír TV